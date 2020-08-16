Родившийся в Украине многократный чемпион принял российское гражданство (фото)

32-летний волейболист Дмитрий Пашицкий, родившийся и до четырех лет проживавший в Киеве, принял российское гражданство. Ранее стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стеценко решила стать гражданкой РФ.

Об этом сообщила пресс-служба питерского «Зенита», с которым Пашицкий подписал контракт в июне 2020 года (ранее, с 2017-го по 2020-й, Дмитрий выступал за «Кузбасс») и тогда же подал документы на смену гражданства. «Я родился в Киеве, но не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским. У меня много родственников в России по маминой линии. Готов ли я выступать за сборную России? Это было бы настоящей сказкой. Если вдруг получу вызов — приеду в расположение национальной команды по первому зову», — поделился своими эмоциями спортсмен.

«В Киеве я родился, в четыре года уехал и больше там не жил, но так вышло, что являюсь гражданином Украины. Всегда считал себя русским, потому что по маминой линии бабушка из Иркутска, дедушка с Алтая. На самом деле из Киева мы с родителями уехали в США. С четырех до восьми лет я жил там. Потом мама с отцом развелись, он остался в Америке, а она вернулась в Киев. Мама спортсменка, ей нужно было играть в волейбол, она уехала, оставив меня со своими родителями. Бабушка с дедушкой в то время находились в Риге, мама потом тоже туда приехала. То есть сначала все зависело не от меня, а потом уже я сам остался жить в Латвии», — рассказывал в свое время Пашицкий, становившийся чемпионом Эстонии и России, а также победителем Балтийской лиги, в интервью сайту sportbox.ru.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий допустил вероятность выступлений за российский клуб.

523

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter