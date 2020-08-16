«Лейпциг» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча за путевку в финал Лиги чемпионов

Во вторник, 18 августа, на домашней арене «Бенфики», стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, будет сыгран первый полуфинал Лиги чемпионов между бронзовым призером бундеслиги «Лейпцигом» и сильнейшим клубом Франции «Пари Сен-Жермен» (начало — в 22:00).

Кстати, впервые с сезона-1990/1991, то есть первый раз в эру Лиги чемпионов, в полуфинале нет команд из Англии, Испании или Италии (напомним, что во второй встрече ½ финала 19 августа сразятся «Лион» и «Бавария»).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Юлиана Нагельсманна и Томаса Тухеля, за которой вы сможете следить в этой новости.

Рефери из Нидерландов

Работать на полуфинале УЕФА доверил судейской бригаде из Нидерландов во главе с 47-летним арбитром ФИФА с 2006 года Бьорном Кюйперсом. Служитель Фемиды — сын футбольного арбитра, владеющий тремя супермаркетами и парикмахерской.

Если «Лейпциг» в прежние годы Кюйперс судил лишь раз («Марсель» — «Лейпциг» — 5:2 в 2018-м), то с парижанами пересекался четырежды («ПСЖ» — «Динамо» (Киев) — 4:1 в 2012-м, «Барселона» — «ПСЖ» — 1:1 в 2013-м, «Челси» — «ПСЖ» — 2:2 в 2015-м и «Наполи» — «ПСЖ» — 1:1 в 2018-м).



Кстати, Кюйперсу доверяли работать на финалах многих престижных турниров — Суперкубка УЕФА-2011, Лиги Европы 2013 и 2018 годов, Кубка конфедераций-2013, Лиги чемпионов-2014 и чемпионата мира U-20 2017 года.

Арбитр из Нидерландов Бьорн Кюйперс

Кадровая ситуация

Лазарет «Лейпцига», потерявшего перед финальным турниром в Португалии своего лучшего бомбардира Тимо Вернера, который перешел в «Челси», перед полуфиналом пуст.

В свою очередь, у парижан, выигравших в сезоне чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги, готов сыграть отбывший дисквалификацию полузащитник Анхель Ди Мария. Да и выздоровевшей форвард Килиан Мбаппе вполне возможно выйдет на поле с первых минут, а не на замену, как в четвертьфинале с «Аталантой». В тоже время из-за травмы бедра точно не сыграет голкипер Кейлор Навас, а участие во встрече Идриссы Гейе и Марко Верратти под вопросом.

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария отбыл дисквалификацию и готов сыграть в полуфинале

Путь в полуфинал

Прежде, чем пробиться в квартет сильнейших команд турнира, «Лейпциг» выиграл группу G, потерпев лишь одно поражение, а в 1/8 финала взял верх над финалистом прошлого розыгрыша «Тоттенхэмом» (1:0 и 3:0). В четвертьфинале немцы победили «Атлетико» — 2:1.

Что же касается «ПСЖ», то в пассиве французов пока тоже только одно поражение. Если в группе парижане не уступили никому, то в первом поединке 1/8 финала ﻿проиграли «Боруссии» в Дортмунде (1:2), после чего забили два безответных мяча в столице Франции. В четвертьфинале подопечные Тухеля были близки от вылета из ЛЧ от «Аталанты», но благодаря голам на 90-й и 90+3-й минутах пробились в полуфинал — 2:1.

Кстати, если «Лейпциг» впервые сыграет в ½ финала ЛЧ, то «ПСЖ» уже боролся за выход в финал в 1995-м (еще с нынешним президентом Либерии Джорджем Веа в составе!), но был остановлен «Миланом» (0:1 и 0:2).

Тренер на костылях

На одной из тренировок перед вылетом команды в Португалию немецкий наставник «ПСЖ» Томас Тухель получил серьезную травму. Врачи диагностировали у специалиста растяжение связок лодыжки и перелом пятой плюсневой кости. Так что в Лиссабон немец прибыл на костылях и в специальном фиксирующем сапоге на левой ноге. В четвертьфинале сапог оказался фартовым…

Уникум Нагельсманн

Наставнику «Лейпцига» Юлиану Нагельсменну в июле исполнилось 33 года, но к возрасту Иисуса Христа он уже многое успел и многого достиг. Хотя, когда тяжелая травма колена поставила крест на карьере 20-летнего центрального защитника молодежного состава «Аугсбурга», парень был в отчаянии. Как раз тогда умер его отец. Юлиан наверняка бросил бы футбол, если бы не… Томас Тухель, с которым Нагельсманну придется сразится за путевку в финал ЛЧ.

В ту пору второй тренер молодежной команды «Аугсбурга» Тухель уговорил Юлиана остаться в футболе и предложил парню работу в клубе. Благодаря контракту с «Аугсбургом», Нагельсманн оплатил учебу на экономическом факультете, у него даже было предложение от BMW. Но Юлиан отказался, выбрав тренерский путь.

Уже в 28 лет он сенсационно вывел скромный «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов, а в 33 года стал самым молодым в истории тренером, добравшимся до полуфинала ЛЧ.

Наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна и тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля связывает давняя дружба

Кстати, жизнь Нагельсманна не ограничивается футболом. Он успевает заниматься сноубордингом и скейтбордингом, катается на лыжах, летает на параплане, ездит на горном велосипеде и учится на пилота малой авиации. Рядом с ним его семья — супруга Верена и сын Максимилиан. Тренер «Лейпцига» мечтает когда-нибудь переехать в тихий домик в Альпах. И, так, конечно же, будут стоять завоеванные Нагельсманном футбольные трофеи.

Юлиан с супругой Вереной

История противостояния

В прежние годы «Лейпциг», созданный в 2009 году, и «Пари Сен-Жермен» не пересекались в еврокубках ни разу. Хотя один раз соперники все же противостояли друг другу, когда в июле 2014-го немцы одолели оппонента в товарищеском поединке — 4:2.

Стадион «Да Луш»

Домашняя арена лиссабонской «Бенфики» «Да Луш» (в переводе с португальского «Стадион света») была построена на месте старой арены, вмещавшей от 78 000 до 120 000 зрителей.

В 2002 году стадион был полностью демонтирован, и на его месте построили арену, которая способна принять на своих трибунах 65 647 болельщиков и входит в число 25 самых вместительных стадионов Европы.

На «Да Луш» проходили матчи чемпионата Европы 2004 года, в том числе финал между сборными Португалии и Греции (0:1), а также финальный поединок Лиги чемпионов 2014 года «Реал» — «Атлетико» — 4:1 (в дополнительное время).

В рамках финального турнира ЛЧ арена уже приняла поединки «Аталанта» — «ПСЖ» (1:2) и «Барселона» — «Бавария» (2:8).

Стадион «Да Луш» в Лиссабоне

Букмекеры не очень верят в «Лейпциг»

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече отдают предпочтение чемпиону Франции. К примеру, контора «Париматч» ставки на выигрыш «ПСЖ» в основное время принимает с коэффициентом 1,79, на ничью — 4,00, на победу «Лейпцига» — 4,30. Шансы парижан на проход в полуфинал — 1,42, команды из Лейпцига — 3,00.

Добавим лишь, что состав «ПСЖ» оценивается дороже стоимости футболистов «Лейпцига» почти на 300 млн евро (801,45 млн против 507,83). Только вот многие «денежные мешки» уже смотрят Лигу чемпионов только по телевизору…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен».

Фото ФК «Лейпциг», ФК «Пари Сен-Жермен», uefa.com

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