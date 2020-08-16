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В «Барселоне» после позора в Лиге чемпионов грядет грандиозная чистка, – СМИ
Разгромное поражение от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов может повлечь серьезные последствия для каталонской «Барселоны».
Как сообщает авторитетное издание Mundo Deportivo, в «блау-гранас» грядет масштабная чистка, и руководство клуба готово расстаться с любым из игроков, на кого будет спрос. Исключение составляют лишь тер Штеген, де Йонг, Месси, а также молодые Фати и Пуч.
При этом аргентинскому лидеру «Барсы», похоже, надоели последние неудачные результаты команды, в которой он провел всю свою карьеру, и он готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. Издание AS сообщает, что недовольный нынешней ситуацией Лео хочет назначения главным тренером своего экс-одноклубника Хави, а также увольнения с поста спортивного директора Эрика Абидаля, с которым у многих игроков каталонцев не сложились отношения. Судьбоносные решения для «Барселоны» будут приниматься на совете директоров клуба, и по его итогам Месси определится со своим будущим.
К слову, в данной ситуации совсем не прочь подсуетиться английский «Манчестер Сити». Издание Mirror сообщает, что «горожане» внимательно следят за ситуацией в каталонском клубе и готовы выделить на трансфер аргентинца любые деньги, лишь бы он перебрался в английскую премьер-лигу.
Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 «Барселона» осталась без единого трофея. В испанской примере «блау-гранас» заняли второе место следом за «Реалом», в Кубке Испании вылетели в четвертьфинале от «Атлетика» из Бильбао, а из Лиги чемпионов и вовсе позорно вылетели, впервые за время выступления в еврокубках пропустив в одном матче восемь мячей.
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