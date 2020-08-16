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Спорт

Украинец Михайличенко забил гол-красавец в дебютном матче за «Андерлехт» (видео)

21:06 16 августа 2020
Богдан Михайличенко

23-летний украинский защитник Богдан Михайличенко, перешедший из луганской «Зари» в бельгийский «Андерлехт», успешно дебютировал в новой команде.

Попав впервые в заявку 34-кратного чемпиона страны на матч 2-го тура против «Сент-Труйдена», причем сразу в основной состав, Михайличенко удалось открыть счет в конце первого тайма. На 41-й минуте, получив мяч неподалеку от центрального круга, Богдан смело пошел вперед и, несмотря на наличие на пути как минимум пяти оппонентов, дошел до штрафной площадки, после чего точно пробил в нижний угол.

В начале второго тайма «Сент-Труйден» остался в меньшинстве, а затем «Андерлехт» удвоил счет. На последних минутах брюссельцы пропустили, но уже в компенсированное время восстановили свое преимущество в два мяча и одержали победу — 3:1. Отметим, что украинец провел при этом на поле весь поединок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский нападающий Марьян Швед перешел из шотландского «Селтика» в бельгийский «Мехелен».

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