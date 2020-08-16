Испанская «Севилья» стала первым финалистом Лиги Европы: видеообзор матча

В воскресенье, 16 августа, в Кельне прошел первый матч ½ финала Лиги Европы, в котором встретились испанская «Севилья» и английский «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее игрок «МЮ» Джесси Лингард «украл» у фаната 860 долларов, забив первый мяч в сезоне.

½ финала

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87), Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 56), Окампос (Эль-Хадади, 56).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87), Фред, Погба, Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87), Марсьяль.

Голы: Сусо (26), де Йонг (78) — Фернандеш (9, с пенальти).

Испанская «Севилья», если выходила в предыдущие годы до полуфинала Лиги Европы (либо ее предшественника Кубка УЕФА), а таких случаев было пять, то обязательно преодолевала данную стадию и затем выигрывала почетный трофей. Что касается «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» проиграли лишь один из 22 последних матчей в турнире (при этом одержав победы в 16 из них) при общей разнице мячей 43:8!

Два года назад, в сезоне-2017/2018, команды пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов. После нулевой ничьи на «Рамон Санчес Писхуане» в Севилье последовало довольно неожиданное поражение «МЮ» на родном «Олд Траффорде» (1:2) и вылет из турнира. Учитывая, что в составе «красных дьяволов» продолжает выступать целая группа футболистов (Де Хеа, Рашфорд, Марсьяль, Погба и другие), данный поединок можно было рассматривать и как своеобразный реванш для них.

Матч начался для «МЮ» лучше не придумаешь. Уже в дебюте встречи вратарь парировал удар Рашфорда с близкого расстояния, но Диего Карлос при этом необдуманно прыгнул в ноги нападающему «МЮ», и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Бруну Фернандеш, как и в матче предыдущей стадии с «Копенгагеном», с 11-метровой отметки пробил без промаха — 1:0 в пользу англичан.

Быстро пропущенный мяч не вывел из строя андалусийцев, и ближе к середине тайма они сравняли счет. Регилон прошел по левому флангу, прострелил, а Сусо удачно замкнул дальний угол вратарской — 1:1. Кстати, благодаря этому точному удару «Севилья» стала самой результативной командой в истории Лиги Европы — андалусийцы забили 125-й гол и обошли по показателю результативности «Вильярреал» и «Зальцбург».

После того, как счет стал равным, «красные дьяволы» начали доминировать на поле, что особенно стало заметно во втором тайме. За десять минут, которые прошли после перерыва, голкипер «Севильи» Буну как минимум пять (!) раз спас команду от гола. Долгое время андалусийцы не могли подобраться к воротам соперника, но терпели и таки дождались своего шанса, которым воспользовались сполна. Причем к взятию ворот привела простая до невозможности комбинация: Навас навесил с правого фланга, центральные защитники «МЮ» Магуайр и Линделеф не дотянулись до мяча, и де Йонг (к слову, вышедший на замену во втором тайме) из пределов вратарской расстрелял голкипера «красных дьяволов».

Удивительно, но в заключительные минуты, когда англичанам необходимо было забивать, больше атаковали футболисты «Севильи». Но счет на табло больше не изменился.

Отметим, что соперник «Севильи» по решающему поединку определится в понедельник, 17 августа, когда в Дюссельдорфе сыграют миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».

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