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Спорт

«Лион» – «Бавария»: где смотреть онлайн матч ½ финала Лиги чемпионов

9:50 17 августа 2020
Лион&nbsp;— Бавария

В среду, 19 августа, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне пройдет второй полуфинальный матч розыгрыша Лиги чемпионов между французским «Лионом» и мюнхенской «Баварией». Напомним, в первом поединке за выход в финал нас также ожидает немецко-французское противостояние между «Лейпцигом» и «ПСЖ».

На стадии плей-офф на пути к финалу «Бавария» забила 15 (!) мячей в трех матчах: мюнхенцы уверенно разобрались с лондонским «Челси» (3:0 в гостях и 4:1 дома), после чего уничтожили каталонскую «Барселону» (8:2). «Лион» подошел к полуфиналу с гораздо более скромными показателями: победа над туринским «Ювентусом» за счет гола, забитого на выезде (1:0 дома и 1:2 в гостях) и сенсационный успех в игре с английским «Манчестер Сити» (3:1).

Ранее мюнхенский и французский клубы неоднократно пересекались в еврокубках, а точнее — в Лиге чемпионов. В самом престижном клубном турнире команды провели восемь матчей (последний — 10 лет назад, в полуфинале сезона-2009/2010), в которых четыре победы одержала «Бавария», две — «Лион», еще в двух поединках победитель не был определен (общая разница мячей — 11:9 в пользу мюнхенцев).

В прямой телетрансляции поединок «Лион» — «Бавария», начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 2». Перед началом встречи, в 21:15, и после ее окончания эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят события на стадионе «Жозе Алваладе».

Лига чемпионов. ½ финала

19 августа (среда)

«Лион» — «Бавария» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»

Добавим, что букмекеры в предстоящей встрече видят явным фаворитом немецкий клуб. К примеру, аналитики конторы «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш «Баварии» в основное время принимают с коэффициентом 1,22, на ничью — 7,20, на победу «Лиона» — 13,00. При этом проход мюнхенцев в финал оценивается в ничтожные 1,10, успех французского клуба — в 8,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Барселоне» после позорного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов грядет грандиозная чистка.

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