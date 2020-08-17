«Нам всем нужно помолиться»: легендарного мотогонщика чудом не убило в страшной аварии (видео)

Один из этапов чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при Австрии едва не закончился трагедиями. За 20 кругов до финиша заезда в классе MotoGP гонщик «Ямахи» Франко Морбиделли на скорости более 300 км/час наехал на колесо выступающего за «Дукати» Жоанна Зарко. Обоих спортсменов отбросило на гравий, но их мотоциклы продолжили движение. Байки улетели на трассу и едва не отправили на тот свет едущих впереди участников гонки.

В частности, считанные сантиметры отделяли от непоправимого девятикратного чемпиона мира Валентино Росси (на фото) и его партнера по команде Маверика Виньялеса. Первый мотоцикл выскочил прямо перед легендарным итальянцем, а второй просвистел над головой Росси и даже облил его машинным маслом. Судьи тут же подняли красный флаг и приостановили гонку.

Благо, Морбиделли и Зарко обошлись без серьезных повреждений, хотя и не вернулись на трассу. А вот «счастливчик» Росси стартовал заново и занял в итоге пятое место. Кстати, вот как Валентино отреагировал на видеоповтор инцидента, который он увидел во время остановки гонки. Комментарии излишни…

«Мне было очень страшно, — цитирует Валентино Росси официальный сайт MotoGP. — Нам четверым невероятно повезло, особенно мне и Маверику. Сегодня нам точно нужно помолиться тем, кому мы молимся. Ситуация была крайне опасной. Конечно, все в этом спорте атакуют на пределе, но нужно помнить, что гонки опасны, и уважать своих соперников, особенно если вы едете со скоростью 300 км/ч.

Заходя в третий поворот позади Маверика, я почувствовал, как что-то приближается. Промелькнула мысль, что это тень от вертолета, потому что он иногда пересекает трассу, но затем мимо меня на огромной скорости пролетел мотоцикл Франко, а затем байк Зарко перелетел через Виньялеса. Нам очень повезло. Надеюсь, после таких инцидентов гонщики станут вдумчивее вести себя на трассе".

К слову, за два часа до аварии в гонке MotoGP на той же трассе — «Ред Булл Ринг» — произошла еще одна ужасная авария. В рамках состязаний Moto2 (младшего класса MotoGP) итальянский гонщик Энеа Бастианини на выходе из поворота потерял управление и упал. Сам он успел отбежать на обочину, но в его мотоцикл на огромной скорости врезался Хафиз Сьяхрин. Благо, обошлось без серьезных травм. Хотя выглядело все кошмарно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул рухнул с 15-метровой высоты после столкновения с бетонной плитой.

Фото Twitter Moto GP

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