- 12:24 Украинский фильм «Толока» и боевик «Хищница» с Меган Фокс: что посмотреть в кино в выходные
- 12:23 Первый пошел: Британия не признает результаты выборов в Беларуси
- 12:13 Смертельное ДТП на Львовщине: «в лоб» столкнулись автобус и легковушка
- 12:10 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 12:01 Лукашенко публично освистали на митинге, его речь встретили криками: "Уходи!"
- 11:44 Зеленский отреагировал на поджог авто журналиста «Схем» и вспомнил, как ему самому сожгли машину
- 11:41 Где смотреть онлайн «Интер» — «Шахтер»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы
- 11:35 Кравчук не видит смысла "перевозить" площадку для переговоров ТКГ из Минска
- 11:05 Спешка с выпуском вакцины Россией опасна: что говорят ученые на Западе о борьбе с COVID-19
- 11:02 «Барселона» рассталась с Сетьеном: стало известно имя нового тренера
- 10:53 Лукашенко заявил, что на заводах в Беларуси протестует по 150-200 человек, и намекнул на увольнения
- 10:47 Кравчук считает, что Путину надоела война на Донбассе
«Барселона» рассталась с Сетьеном: стало известно имя нового тренера (фото, видео)
Гранд европейского футбола «Барселона» после позорного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8) решился на кардинальные изменения в руководстве команды.
Накануне вечером президент клуба Хосеп Бартомеу в эфире одной из радиостанций подтвердил, что наставник команды Кике Сетьен, проработавший с Месси и компанией всего семь месяцев, уволен со своего поста. Официально об этом объявят по итогам заседания совета директоров «Барселоны» в понедельник, 17 августа (вместе с Сетьеном из клуба может уйти спортивный директор Эрик Абидаль).
Испанские СМИ практически не сомневаются, что новым главным тренером «Барселоны» назначат 57-летнего «рулевого» сборной Нидерландов (соперника команды Украины в группе Евро-2020) Рональда Кумана (на фото), который накануне был замечен в аэропорту столицы Каталонии. В частности, издание Mundo Deportivo сообщает, что голландец, переболевший коронавирусом и перенесший инфаркт, подпишет контракт с «сине-гранатовыми» на два года. Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды (рассматривались также кандидатуры аргентинца Маурисио Почеттино и легенды клуба Хави). При этом каталонцам придется решить вопрос с Королевским футбольным союзом Нидерландов, с которым Куман связан контрактом до 2022 года.
@DeporteslaSexta— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020
@jpedrerol en pic.twitter.com/IA63PD4sUn
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год и завоевал 10 трофеев, в частности, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 1998--2000 годах голландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
До прихода в 2018 году на пост наставника сборной Нидерландов самый результативный защитник в истории футбола Рональд Куман (193 гола в 533 матчах!) тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ «Эйндховен», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».
Под его руководством сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.
Экс-футболист «Барселоны» Рональд Куман — самый результативный защитник в истории футбола
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Барселоне» наметили серьезную чистку состава.
Фото Getty Images, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 1 м/с С-З
Давление: 748 мм