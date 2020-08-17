«Барселона» рассталась с Сетьеном: стало известно имя нового тренера (фото, видео)

Гранд европейского футбола «Барселона» после позорного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8) решился на кардинальные изменения в руководстве команды.

Накануне вечером президент клуба Хосеп Бартомеу в эфире одной из радиостанций подтвердил, что наставник команды Кике Сетьен, проработавший с Месси и компанией всего семь месяцев, уволен со своего поста. Официально об этом объявят по итогам заседания совета директоров «Барселоны» в понедельник, 17 августа (вместе с Сетьеном из клуба может уйти спортивный директор Эрик Абидаль).

Испанские СМИ практически не сомневаются, что новым главным тренером «Барселоны» назначат 57-летнего «рулевого» сборной Нидерландов (соперника команды Украины в группе Евро-2020) Рональда Кумана (на фото), который накануне был замечен в аэропорту столицы Каталонии. В частности, издание Mundo Deportivo сообщает, что голландец, переболевший коронавирусом и перенесший инфаркт, подпишет контракт с «сине-гранатовыми» на два года. Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды (рассматривались также кандидатуры аргентинца Маурисио Почеттино и легенды клуба Хави). При этом каталонцам придется решить вопрос с Королевским футбольным союзом Нидерландов, с которым Куман связан контрактом до 2022 года.

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год и завоевал 10 трофеев, в частности, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 1998--2000 годах голландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

До прихода в 2018 году на пост наставника сборной Нидерландов самый результативный защитник в истории футбола Рональд Куман (193 гола в 533 матчах!) тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ «Эйндховен», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

Под его руководством сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.

Экс-футболист «Барселоны» Рональд Куман — самый результативный защитник в истории футбола

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Барселоне» наметили серьезную чистку состава.

Фото Getty Images, Instagram



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