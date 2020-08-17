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Спорт

Скандальный футболист «Реала» сделал предложение беременной подруге (фото)

14:16 17 августа 2020
Лука Йович с невестой

Форвард мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович, за которого Королевский клуб в прошлом году заплатил 60 млн евро, женится второй раз. Скандальный 22-летний футболист во время отдыха в Италии сделал предложение руки и сердца своей беременной возлюбленной, сербской модели Софии Милошевич, которая старше жениха на восемь лет. Невеста ответила: «Да!», сообщает kurir.rs.

Напомним, что талантливый футболист, который недавно вместе с «Реалом» вылетел из Лиги чемпионов, в последнее время не раз попадал в скандальные ситуации. Достаточно вспомнить, что в мае, когда Йович после карантина вернулся из родной Сербии в Испанию, у него диагностировали перелом лодыжки. Футболист убеждал врачей, что «сломался» во время домашней тренировки. Но вскоре выяснилось, что Лука еще в Белграде упал со стены и едва не погиб, отделавшись переломом. Впрочем, даже будучи в гипсе, Лука нарушил условия самоизоляции, устроив в своем мадридском доме гулянку с друзьями.

По информации сербских СМИ, у нынешней возлюбленной игрока «Реала» вполне «футбольное» прошлое. Ранее София встречалась с экс-игроком «Ромы» и «Интера» Адемом Льяичем. Кроме того, модели приписывали романы с другими футболистами — Душко Тошичем («Гуанчжоу Фули») и Анте Ребичем («Милан»).

К слову, ради новой любви Лука Йович в прошлом году бросил жену — маму своего маленького сына Давида Анжелу Маниташевич.

Лука Йович с сыном Давидом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый боец ММА Конор Макгрегор сделал предложение матери двух своих детей.

Фото Instagram

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