Пьяный новичок «Ювентуса» на своем Ferrari попал в ДТП

Футболист сборной Бразилии Артур Мело, недавно перешедший в рамках обмена из «Барселоны» в «Ювентус», попал в ДТП на своем Ferrari, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Diari de Girona.

Инцидент произошел около четырех часов утра в понедельник 17 августа в небольшом испанском городе Палафружель в 130 км к северу от Барселоны. Находясь за рулем дорогого авто, 24-летний бразилец задел бордюр. Его машину выкинуло с дороги, и она врезалась в фонарный столб. Ни Артур, ни кто-либо из пассажиров автомобиля не пострадали.

Прибывшая на место инцидента полиция заподозрила футболиста в чрезмерном употреблении алкоголя и потребовала от Артура пройти тест, который подтвердил подозрения полицейских (тест показал результат 0,55 мг/л, что превышает допустимую норму — 0,50 мг/л). Бразильцу грозит не только серьезный штраф, но и лишение водительских прав на длительный срок.

Кстати, совсем недавно футболист был оштрафован «Барселоной» за то, что без уважительной причины прибыл в лагерь команды из Бразилии с двухнедельным опозданием.

Напомним, «Барселона» продала победителя Кубка Америки Артура Мело в «Ювентус» за 72 млн евро (в 2018-м футболиста купили у бразильского «Гремио» за 31 млн). В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошелся каталонцам в 60 миллионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в страшную аварию на своем Lamborghini.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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