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Луческу дал прогноз на полуфинал Лиги Европы «Интер» — «Шахтер»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу озвучил свой прогноз на полуфинал Лиги Европы между миланским «Интером» и донецким «Шахтером», который состоится на стадионе «Дюссельдорф Арена» 17 августа.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ИНТЕР» — «ШАХТЕР»
«Шахтер» выйдет в финал, потому что он сильнее, — цитирует Мирчу Луческу calcionews24.com. — Мы говорим о команде, сформированной годами, о победном проекте. Я был там 12 лет, и по частям мы собрали очень сильный состав. Если изучите состав, то заметите, что 7 из 11 футболистов — это игроки, которых я тренировал и привез в Донецк.
У «Шахтера» больше уверенности в собственных силах, таланта и лучше организация игры. В последние годы (за исключением пары матчей, в которых Фонсека опробовал схему 4−4-2, которую он использовал в «Браге») команда всегда играла по схеме 4−2-3−1.
Игроки прекрасно знают друг друга и синхронизировали движения, а также имеют атаку с невероятным потенциалом. Мои Тайсон и Марлос очень сильны и на флангах, и в тройке под нападающим. Также есть Жуниор Мораес, который забивает всегда и во всех случаях. Я не знаю, почему гранды все еще не заметили его, ведь он готов к любому из топ-5 лучших чемпионатов Европы.
Кто завоюет трофей? «Шахтер». После Кубка УЕФА, который мы выиграли в 2009 году, пришло время еще одного триумфа".
Напомним, что румынский специалист в течение нескольких месяцев возглавлял «Интер» в сезоне-1998/1999, а с «Шахтером» Луческу проработал целых 12 лет, завоевав с командой 22 (!) трофея.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире полуфинал «Интер» — «Шахтер».
Фото ФК «Динамо»343
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