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Лидер «Динамо» Цыганков перед стартом сезона отправился в Германию: что произошло (фото)
Лучший бомбардир «Динамо» прошлого сезона Виктор Цыганков, забивший в УПЛ 14 мячей и получивший приглашение в сборную Украины на матчи Лиги наций, пройдет диагностическое обследование в Мюнхене. Футболист уже отправился в Германию и проведет там один день, после чего вернется в расположение команды, сообщает официальный сайт ФК «Динамо». Виктор разместил в Instagram свое фото на фоне эмблемы мюнхенской «Баварии».
Медицинский штаб «Динамо» будет принимать решение о его участии в матчах по итогам обследования.
Как известно, Цыганков в последнее время не тренировался в общей группе из-за воспаления мышцы.
Напомним, что «Динамо», которое возглавил Мирча Луческу, 21 августа предстоит стартовый матч УПЛ с «Олимпиком», а на 25 августа намечен поединок за Суперкубок Украины против «Шахтера», который пробился в полуфинал Лиги Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» разгромило в спарринге житомирское «Полесье».
Фото ФК «Динамо», Instagram194
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