Свитолина едва не снесла голову своему бойфренду-французу (видео)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, выигравшая в июле престижный выставочный турнир в Германии, готовится к возобновлению тура после пандемии коронавируса.

Пятая ракетка мира традиционно тренируется со своим бойфрендом французским теннисистом Гаэлем Монфисом, также входящим в топ-10 мирового рейтинга. После одного из занятий наша соотечественница решила «наказать» Гаэля и «расстреляла» его теннисными мячиками. Поражает невозмутимость, с которой француз выдержал «пытки» со стороны возлюбленной.

Напомним, ранее первая ракетка Украины публиковала яркие фото с пляжного отдыха на Французской Ривьере, где пара арендовала яхту и несколько дней рассекала по водам Средиземного моря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина познакомила бойфренда-француза со своей бабушкой и «влюбила» его в борщ.

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