«Лион» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги чемпионов

В среду, 19 августа, на домашней арене «Спортинга», стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, состоится второй полуфинал Лиги чемпионов между французским «Лионом», занявшим в чемпионате страны лишь седьмое место, и бессменным чемпионом Германии последних восьми лет мюнхенской «Баварией» (начало — в 22:00). Напомним, в другом матче ½ финала сразятся также представители Германии и Франции — «Лейпциг» и «ПСЖ».

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Руди Гарсии и Ханса-Дитера Флика, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр из Испании

На полуфинале Лиги чемпионов профильный комитет УЕФА доверил работать судейской бригаде из Испании во главе с 43-летним арбитром ФИФА Антонио Матеу Лаосом, имеющим категорию ФИФА с 2011 года. Несмотря на большой опыт, в том числе работу в финальном турнире Олимпиады-2016 в Бразилии и ЧМ-2018 в России, Комитет арбитров не доверял уроженцу маленького городка Альхимия-де-Альфара, что в провинции Валенсия, решающие матчи еврокубков.

Лаоса можно назвать поистине фартовым для «Лиона». В пяти матчах французского клуба, которые судил испанец, команда неизменно одерживала победы: 1:0 над швейцарским «Грассхоппером» (3-й квалификационный раунд ЛЧ-2013/2014), 4:1 над чешским «Плзенем» (1/8 финала ЛЕ-2013/2014), 2:1 над турецким «Бешикташем» (¼ финала ЛЕ-2016/2017), 1:0 над московским ЦСКА (1/8 финала ЛЕ-2017/2018) и 2:0 над немецким «Лейпцигом» (групповой турнир ЛЧ-2019/2020).

А вот «Баварии» не всегда везло при судействе испанца. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы (1:0 над чешским «Плзенем» в группе ЛЧ-2013/2014 и 2:0 над португальской «Бенфикой» в группе ЛЧ-2018/2019), а также потерпели одно поражение (0:3 от французского «ПСЖ» в группе ЛЧ-2017/2018).

При Матеу Лаосе "Лион", в отличии от "Баварии", все матчи выиграл

Потери команд

Перед отчетным поединком обе команды практически не испытывают проблем с составом. Тренеры соперников имеют лишь по одной потере — у «Баварии» не сможет выйти на поле французский защитник Бенжамин Павар, испытывающий проблемы с голеностопом, а у «Лиона» не сыграет из-за мышечной травмы его коллега по амплуа Юссуф Коне.

Путь в полуфинал

Французский «Лион» с трудностями преодолел групповой этап. Набрав в шести матчах лишь 8 очков (по две победы, ничьи и поражения при разнице мячей — 9:8), французы пробились в плей-офф со второго места. Уже в играх на вылет подопечные Руди Гарсии неожиданно для многих выбили из турнира туринский «Ювентус» (1:0 дома и 1:2 на выезде) за счет гола, забитого в гостевом поединке, а затем преподнесли еще одну сенсацию, обыграв английский «Манчестер Сити» (3:1).

Куда увереннее по дистанции шла «Бавария», у которой, к слову, на данный момент серия из 19 побед подряд во всех турнирах. Мюнхенцы с максимальным показателем выиграли группу ЛЧ (при разнице мячей — 24:5), а затем на стадии плей-офф разгромили в обоих матчах английский «Челси» (3:0 на выезде и 4:1 дома) и в финальном турнире каталонскую «Барселону» (8:2). Таким образом, «Бавария», по ходу сезона сменившая на тренерском мостике Нико Ковача на Ханса-Дитера Флика, забила в девяти матчах турнира в нынешнем сезоне 39 мячей, имея средний показатель почти 4,5 гола за игру!

История противостояния

Ранее мюнхенский и французский клубы неоднократно пересекались в еврокубках, а точнее — в Лиге чемпионов. В самом престижном клубном турнире команды провели восемь матчей (последний — 10 лет назад, в полуфинале сезона-2009/2010), в которых четыре победы одержала «Бавария», две — «Лион», еще в двух поединках победитель не был определен (общая разница мячей — 11:9 в пользу мюнхенцев).

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Состав «Баварии» дороже в 2,5 раза

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Баварии» дороже стоимости футболистов «Лиона» более чем в два с половиной раза (929,25 млн евро против 358,75 млн).

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков мюнхенского гранда у перешедшего из «МанСити» и не заявленного за мюнхенский клуб атакующего полузащитника Лероя Сане (80 млн евро), его соотечественников и партнеров по амплуа Джошуа Киммиха (75 млн) и Сержа Гнабри (72 млн), а также австрийского игрока обороны Давида Алабы (65 млн) и канадского защитника Альфонсо Дэвиса (60 млн). А вот на лучшем бомбардире нынешней Лиги чемпионов (14 мячей) поляке Роберте Левандовски «висит» ценник «всего» в 56 млн евро…

Список самых дорогих футболистов «Лиона» возглавляют: французский центральный полузащитник Хуссем Ауар (49,5 млн евро), голландский нападающий Мемфис Депай (44 млн), французский центральный нападающий Мусса Дембеле (40 млн), а также полузащитники бразилец Бруну Гимарайнш (28 млн) и француз Джефф Рейне (22,5 млн).

Стадион «Жозе Алваладе»

Домашний стадион лиссабонского «Спортинга» «Жозе Алваладе», способный вместить чуть более 50 тысяч зрителей, был открыт в августе 2003 года. Новую арену, названную в честь основателя клуба Жозе де Алваладе, построили на месте старого стадиона, который функционировал с 1956 года.

На четырехзвездочном «Жозе Алваладе» прошли четыре матча финального турнира Евро-2004, в том числе полуфинал между Нидерландами и Португалией (1:2), а также финал Кубка УЕФА-2004/2005, в котором португальский «Спортинг» на домашней арене уступил московскому ЦСКА (1:3).

В рамках финального турнира ЛЧ-2019/2020 стадион уже принял два матча — здесь «Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико» (2:1), а «Лион» оказался сильнее «Манчестер Сити» (3:1).

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У букмекеров нет сомнений в успехе «Баварии»

Ведущие букмекерские аналитики в предстоящей встрече видят явным фаворитом немецкий клуб. К примеру, «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш «Баварии» в основное время принимает с коэффициентом 1,22, на ничью — 7,20, на победу «Лиона» — 13,00. При этом проход мюнхенцев в финал оценивается в ничтожные 1,10, успех французского клуба — в 8,00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Лион» — «Бавария».

Фото ФК «Бавария», ФК «Лион», uefa.com

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