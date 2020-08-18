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Спорт

Стало известно, где «Шахтер» и «Динамо» сразятся за Суперкубок Украины (фото)

15:15 18 августа 2020
Шахтер&nbsp;— Динамо

Украинская премьер-лига, которая утвердила календарь нового сезона-2020/2021, назвала место проведения матча за Суперкубок Украины.

Поединок, которым традиционно открывается сезон в нашем чемпионате (правда, на этот раз матч пройдет после поединков первого тура 21—23 августа), пройдет во вторник, 25 августа (начало — в 21:00).

Примечательно, что впервые в истории его примет столичный НСК «Олимпийский». Пока что неизвестно, сколько зрителей будет допущено на трибуны. Ранее телеграм-канал «Бомбардир» сообщал, что соответствующие службы решают вопрос о возможности посещения матча до 10 тысяч болельщиков.

Отметим, что Суперкубок страны разыгрывается с 2004 года. Чаще других титульный поединок принимала Одесса (10 раз), дважды он проходил в Полтаве, по одному разу — в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове. Что касается обладателей трофея, то по этому показателю у «Шахтера» и «Динамо» паритет — по восемь побед. При этом действующим обладателем трофея являются киевляне, обыгравшие в прошлом году «горняков» в Одессе — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Динамо» Виктор Цыганков перед стартом сезона отправился в Мюнхен на обследование.

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