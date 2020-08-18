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Спорт

Испания и Украина сыграют в Лиге наций на тренировочной базе (фото)

18:07 18 августа 2020
Арена Альфредо ди Стефано

Королевская испанская федерация футбола назвала место проведения матча в рамках Лиги наций между сборными Испании и Украины. Напомним, наша национальная команда в новом сезоне дебютирует в сильнейшем дивизионе турнира.

Поединок пройдет на стадионе имени Альфредо ди Стефано (начало — в 21:45 по киевскому времени). Арена, вмещающая всего 6 тысяч зрителей, является тренировочной для мадридского «Реала». Интересно, что на проведение матча национальных сборных претендовали стадионы «Леганеса» и «Хетафе», также расположенные в пригородах Мадрида, но футбольные функционеры страны приняли такое решение.

Добавим, что в дебютном розыгрыше Лиги наций сборная Украины выиграла свою группу в Лиге В, где также выступали Словакия и Чехия, и гарантировала себе повышение в классе. Испанцы же, находясь в элитном дивизионе, заняли второе место в группе с Англией и Хорватией, и продолжат выступление в лиге сильнейших и в нынешнем турнире.

Отметим, что для обеих команд этот поединок станет вторым в турнире. Ранее, 3 сентября, испанцы сыграют на выезде с Германией, а Украина примет на своем поле во Львове команду Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко перед матчами Лиги наций вызвал в национальную сборную семь новичков.

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