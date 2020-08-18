Форвард сборной Украины покинул турецкий клуб (фото)

31-летний нападающий сборной Украины Артем Кравец, который недавно расстался с красавицей-женой, покинул турецкий «Кайсериспор».

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта, который действовал до 2021 года, и футболист получил статус свободного агента.

Отметим, что воспитанник киевского «Динамо» выступал за «Кайсериспор» с января 2018-го, переехав в город у подножия вулкана Эрджияс в статусе свободного агента. За это время Кравец, последний раз надевавший футболку национальной сборной в июне 2019-го в матче с Сербией (5:0), провел за турецкий клуб во всех турнирах 63 матча, в которых забил 21 мяч.

В 63 матчах, проведенных за "Кайсериспор", украинец забил 21 мяч

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Марьян Швед перешел из титулованного «Селтика» в скромный бельгийский клуб.

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