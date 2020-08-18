Брестское «Динамо» с Милевским и Хачериди забило шесть мячей чемпиону Казахстана (видео)

Во вторник, 18 августа, стартовал новый сезон Лиги чемпионов-2020/2021. Пока в Лиссабоне определяется победитель прошлого розыгрыша самого престижного клубного турнира Старого Света, уже прошли поединки первого квалификационного раунда нового турнира. Напомним, в сезоне-2020/2021 все отборочные раунды, кроме плей-офф квалификации, состоят из одного матча.

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд

«Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Северная Македония) — 4:0 (Ромеро, 11, Герье, 40, 51, Эмрели, 80).

«Легия» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 1:0 (Канте, 82). На 75-й минуте удален Миллар («Линфилд»).

«Динамо-Брест» (Беларусь) — «Астана» (Казахстан) — 6:3 (Гордейчук, 16, 22, Печенин, 17, Седько, 37, Диалло, 55, 90 — Томасов, 45, Ротариу, 47, Бейсебеков, 87).

«Селтик» (Шотландия) — «КР Рейкъявик» (Исландия) — 6:0 (Эльюнусси, 6, 90+1, Эдуар, 17, 72, Жульен, 31, Тэйлор, 46).

Матч «Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар) продолжается.

Несмотря на массовые протесты, которые охватили Беларусь после президентских выборов, чемпион страны «Динамо-Брест» получил разрешение от УЕФА провести домашний матч против чемпиона Казахстана «Астаны» в Бресте. В итоге динамовцы одержали уверенную победу (при том что «Астана» — опытный еврокубковый боец, выступавший в свое время в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы), забив в ворота соперника шесть мячей. К слову, ворота «Астаны» защищал экс-украинец Дмитрий Непогодов, принявший гражданство Казахстана.

В двух из них, в конце первого тайма на Седько и в начале второй половины на Диалло, непосредственное участие принял и экс-форвард сборной Украины Милевский (также в стартовом составе вышел еще один наш соотечественник Хачериди, а Нойок восстанавливается после травмы), отдавший голевые передачи.

4:0 — Седько (37-я мин.)

Динамо Брест — Астана. Гол Седько (4:0) pic.twitter.com/j1gEY7H5Vd — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 18, 2020

5:2 - Диалло (55-я мин.)

Динамо Брест - Астана. Гол Диалло (5:2) pic.twitter.com/jB2iWCydzd — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 18, 2020

В среду, 19 августа, первый квалификационный раунд продолжится 12 матчами. Среди них свой поединок на домашней арене сыграет и венгерский «Ференцварош» с украинцами Харатиным и Зубковым, который тренирует Сергей Ребров, против шведского «Юргордена».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА исключил чемпиона Косово «Дриту» из Лиги чемпионов из-за двух футболистов, заразившихся коронавирусом.

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