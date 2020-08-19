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Спорт

Неймару грозит дисквалификация на финал Лиги чемпионов: что произошло (фото, видео)

9:22 19 августа 2020
Неймар

Лидер атак «Пари Сен-Жермен», разгромившего в полуфинале Лиги чемпионов «Лейпциг» (3:0), бразилец Неймар рискует быть отстраненным от участия в финале турнира 23 августа из-за обмена футболками после игры с защитником немцев Марселем Хальстенбергом, утверждает The Sun.

Сообщается, что УЕФА запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к одноматчевой дисквалификации и обязательной 12-дневной изоляции.

Кстати, обмен футболками между Неймаром и Хальстенбергом оказался запечатлен на видео телевизионными камерами. Этот момент прекрасно видели голландский арбитр Бьорн Кюйперс и его помощники.

Отметим, что «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов (с победителем пары «Лион» - «Бавария») впервые в истории. Чтобы добиться этого, парижанам пришлось провести в турнире целых 110 матчей. Более того, с 2011 года владеющие клубом катарские шейхи только на трансферы и зарплаты потратили более 3 миллиардов евро. 

Как бы там ни было, в раздевалке чемпиона Франции после победы царило веселье. А Неймар и Мбаппе даже распевали кричалки.

Любопытный факт. Неймар после своего перехода в 2017 году из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные в истории мирового футбола 222 млн евро добрался до финала раньше, чем его бывший клуб. Как известно, в 2015-м каталонцы выиграли турнир еще с бразильцем в составе, а после его ухода не разу не выходили в финал. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 «Барса» добиралась до четвертьфинала и полуфинала соответственно, а несколько дней назад в ¼ финала позорно проиграла «Баварии» (2:8), что стоило тренерского кресла наставнику команды Кике Сетьену. Кстати, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу уже заявил, что вопрос с назначением на пост наставника команды 57-летнего голландца Рональда Кумана решен окончательно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире полуфинал ЛЧ «Лион» — «Бавария».

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

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