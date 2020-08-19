Футбольный матч в Харькове сорвала жестокая драка (видео)

Настоящим побоищем завершился матч Кубка Харькова по футзалу среди любителей. Паблик Troublemakers & Ultras Action опубликовал видео жестокой драки между командами Status и «ВиЯр», выступающими в седьмой лиге аматорского Кубка города (не так давно во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил пять лет дисквалификации).

Особую жестокость проявил футболист команды «ВиЯр» Вячеслав Деменский, который при счете 1:1 в прыжке влетел в соперника ногой во время остановки игры. На поле завязалась драка, после чего грубияна пытались сдержать футболисты обеих команд. В итоге арбитры завершили скандальную встречу досрочно, а организаторы турнира дисквалифицировали «ван Дамма» на неопределенный срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России арбитр ударил футболиста в ходе игры.

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