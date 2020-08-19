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Спорт

Экс-футболист сборной Украины, завоевавший четыре титула в России, завершил карьеру (фото)

15:12 19 августа 2020
Тарас Михалик

Бывший футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины 36-летний Тарас Михалик, в семье которого два года назад произошла трагедия, объявил о завершении профессиональной карьеры (последний сезона защитник провел в луцкой «Волыни»).

«Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь «Волыни», но не получилось (клуб из Луцка не сумел пробиться в УПЛ, финишировав в первой лиге на пятом месте. — Авт.).

Звали ли профессиональные клубы? Я ни с кем не общался на эту тему. К тому же настроение было не очень. Последние пять матчей играл на уколах, были определенные проблемы с коленом.

Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который содержит команду. Она играет на любительском уровне, на область", — цитирует Тараса Михалика Footboom.com.

Напомним, что в составе «Динамо» Тарас по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а в футболке московского «Локомотива» (2013−2019 годы) — российскую премьер-лигу и трижды Кубок страны. В послужном списке игрока, который защищал также цвета «Закарпатья», киевского ЦСКА и «Волыни», 32 поединка за сборную Украины, а еще звание вице-чемпиона Европы среди молодежных команд.

Тарас Михалик против знаменитого шведа Златана Ибрагимовича в матче Евро-2012

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Михалик устроил потасовку на любительском турнире в Луцке.

Фото ffu.ua

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