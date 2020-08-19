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Ушел к Месси: соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без звездного тренера (фото)
Соперник команды Андрея Шевченко в группе Евро-2020 — сборная Нидерландов осталась без главного тренера. Легендарный в прошлом футболист 57-летний Рональд Куман, переболевший коронавирусом и перенесший инфаркт, покинул свой пост и продолжит тренерскую карьеру в «Барселоне». В среду, 19 августа, каталонский гранд официально подтвердил переход специалиста, заключившего контракт на два года.
«Для меня было честью быть тренером сборной Нидерландов. Последние два с половиной года я делал все, что мог, чтобы добиться успеха с командой. Я с гордостью оглядываюсь назад — на то, чего мы вместе достигли за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен. Все знают, что „Барселона“ — клуб моей мечты. Для меня это особенное чувство, когда я могу стать там тренером», — цитирует Рональда Кумана официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Рональд Куман заключил с «Барселоной» контракт на два года
В сентябрьских матчах Лиги наций против Польши и Италии действиями голландской сборной, скорее всего, будет руководить помощник Кумана — Дуайт Лодевегес.
Напомним, что до прихода в 2018 году на пост наставника сборной Нидерландов самый результативный защитник в истории футбола Рональд Куман (193 гола в 533 матчах!) тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ «Эйндховен», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».
Под его руководством сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесен на 2021 год.
Фото Twitter KNVB, ФК «Барселона»23
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