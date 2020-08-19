- 17:48 Разумков созывает Раду на внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят нардепы
- 17:25 Руки зажало дверью: в Киеве маршрутка протянула пенсионерку по асфальту
- 17:11 Администрация рынка «Столичный» заявила о готовящемся рейдерском захвате
- 17:09 Убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу по УДО после 27 лет в тюрьме
- 17:07 ЕС не признал результаты выборов в Беларуси: ответственных за фальсификации и насилие ждут санкции
- 16:49 На складах одного из крупнейших производителей полиэтилена в мире вспыхнул мощный пожар
- 16:38 Илон Маск стал еще богаче: как распределились места в списке миллиардеров от Bloomberg
- 16:35 Лукашенко предупредил Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков» в Беларуси
- 16:33 День Независимости: как отметят праздник в Киеве (программа мероприятий)
- 16:04 Позиции оккупантов на Донбассе засыпали приглашениями на концерт покойного Кобзона
- 16:04 Подготовка к побегу? Самолет Лукашенко вылетел в сторону России и вернулся на базу
- 16:03 Юрий Бутусов: Власти Украины сами «отмазали» режим Путина от сенсационного разоблачения
Убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу по УДО после 27 лет в тюрьме (фото)
Один из двух осужденных за убийство отца легенды НБА Майкла Джордана (баскетболист на фото в заголовке с папой) получил шанс выйти на свободу после 27 лет за решеткой, сообщает The New York Post.
Некий Лэрри Демери, приговоренный в 1996 году за убийство Джеймса Джордана к пожизненному заключению, выйдет на свободу 6 августа 2023 года, сообщается в Twitter комиссии по надзору и условно-досрочному освобождению (УДО) штата Северная Каролина (США).
Осужденный за убийство Лэрри Демери — в 1996-м и спустя годы в тюрьме
Двадцать третьего июля 1993 года Демери (незадолго до своего 18-летия) и его подельник Дэниел Грин наткнулись на Джордана-старшего, когда тот спал в своем автомобиле на обочине шоссе в Северной Каролине. Они застрелили 56-летнего мужчину и украли вишнево-красный Lexus, который недавно купил для него его звездный сын (к слову, самому Майклу Джордану сейчас 57 лет). Сброшенное с моста тело отца легенды «Чикаго Буллз» нашли спустя 11 дней.
Демери и Грин были признаны виновными в убийстве первой степени. В рамках сделки о признании вины Демери заявил в суде, что стрелял Грин. В свою очередь, Грин, который также был приговорен к пожизненному заключению и может подать прошение о помиловании не раньше октября 2021 года, утверждал, что не присутствовал при убийстве, и что Демери просил его помочь избавиться от тела Джордана-старшего.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за 615 тысяч долларов.
Фото The New York Post194
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 740 мм