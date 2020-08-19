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Спорт

Убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу по УДО после 27 лет в тюрьме (фото)

17:09 19 августа 2020
Майкл Джордан с отцом

Один из двух осужденных за убийство отца легенды НБА Майкла Джордана (баскетболист на фото в заголовке с папой) получил шанс выйти на свободу после 27 лет за решеткой, сообщает The New York Post.

Некий Лэрри Демери, приговоренный в 1996 году за убийство Джеймса Джордана к пожизненному заключению, выйдет на свободу 6 августа 2023 года, сообщается в Twitter комиссии по надзору и условно-досрочному освобождению (УДО) штата Северная Каролина (США).

Осужденный за убийство Лэрри Демери — в 1996-м и спустя годы в тюрьме

Двадцать третьего июля 1993 года Демери (незадолго до своего 18-летия) и его подельник Дэниел Грин наткнулись на Джордана-старшего, когда тот спал в своем автомобиле на обочине шоссе в Северной Каролине. Они застрелили 56-летнего мужчину и украли вишнево-красный Lexus, который недавно купил для него его звездный сын (к слову, самому Майклу Джордану сейчас 57 лет). Сброшенное с моста тело отца легенды «Чикаго Буллз» нашли спустя 11 дней.

Демери и Грин были признаны виновными в убийстве первой степени. В рамках сделки о признании вины Демери заявил в суде, что стрелял Грин. В свою очередь, Грин, который также был приговорен к пожизненному заключению и может подать прошение о помиловании не раньше октября 2021 года, утверждал, что не присутствовал при убийстве, и что Демери просил его помочь избавиться от тела Джордана-старшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за 615 тысяч долларов.

Фото The New York Post

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