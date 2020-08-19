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Спорт

Олимпийский чемпион стал жертвой ограбления (фото)

19:29 19 августа 2020
Себастьян Самуэльссон

Самый молодой в истории олимпийский чемпион по биатлону, 23-летний швед Себастьян Самуэльссон, известный своими резкими высказываниями в адрес российских биатлонистов с допинг-историями, сообщил, что у него украли велосипед. Спортсмен опубликовал в Instagram скриншот с видео с камер наблюдения, запечатлевших кражу. На скриншоте мужчина в светлой куртке оттаскивает велосипед от столба.

«У меня прошлой ночью украли велосипед. Это сняли камеры. Кто-нибудь видел вора или велосипед? Если да, свяжитесь со мной, пожалуйста», — написал Себастьян Самуэльссон.

Заодно чемпион и вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане выложил модель велосипеда. Судя по фото, транспортное средство биатлониста стоит 2 тысячи 200 евро.

Пока неизвестно, удалось ли полиции найти велосипед знаменитого биатлониста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии ограбили дом бразильского футболиста «Ливерпуля» Фабиньо.

Фото Instagram

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Олимпийский чемпион стал жертвой ограбления (фото)

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