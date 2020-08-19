Команда Реброва пробилась в следующий раунд Лиги чемпионов (видео)

В среду, 19 августа, пока в Лиссабоне определяют второго финалиста Лиги чемпионов-20109/2020, 12 матчами игрового дня завершается программа первого отборочного раунда ЛЧ-2020/2021. Напомним, что пять встреч, в том числе поединок, в котором брестское «Динамо» с Милевским и Хачериди в составе разгромило «Астану», состоялись накануне.

Отметим, что чемпион Венгрии «Ференцварош», возглавляемый Сергей Ребровым, с украинцем Харатиным в стартовом составе (Зубков в заявку на игру не попал) успешно преодолел стартовый барьер, победив в Будапеште шведский «Юргорден». В следующем раунде турнира подопечных лучшего тренера Венгрии прошлого сезона ждет встреча с еще более серьезным соперником — 51-кратным чемпионом Шотландии «Селтиком».

Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

«Ференцварош» (Венгрия) — «Юргорден» (Швеция) — 2:0 (Нгуэнн, 33, 62).

«Арарат» (Армения) — «Омония» (Кипр) — 0:1 в дополнительное время (Тьяго, 94). На 98-й минуте удален Хуманес («Арарат»).

«Мольде» (Норвегия) — «Куопио» (Финляндия) — 5:0 (Хестад, 26, Эйкрем, 37, Омойжуанфо, 65, Кристенсен, 87, Кнудсон, 90+4).

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Тирана» (Албания) — 0:2 (Торасса, 45+4, Исмаильгеци, 86).

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Рига» (Латвия) — 2:0 (Блэкмен, 58, с пенальти, 88, с пенальти).

«Целье» (Словения) — «Дандолк» (Ирландия) — 3:0 (Керин, 43, Визингер, 89, Дангубич, 90+5).

«Флора» (Эстония) — «Судува» (Литва) — 1:1 (Саппинен, 49 — Топчагич, 78, с пенальти). По пенальти — 2:4.

Матчи «Флориана» (Мальта) — «Клуж» (Румыния), «Будучность» (Черногория) — «Лудогорец» (Болгария), «Шериф» (Молдова) — «Фола» (Люксембург)﻿ и «Коннас-Ки» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) еще продолжаются.

А вот поединок «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Слован» (Словакия) перенесен на пятницу, 21 августа, из-за случаев заражения коронавирусом в братиславском клубе.

Как сообщает sport.sк, перед вылетом у футболиста команды Владимира Вайсса-младшего был обнаружен коронавирус. По правилам УЕФА, это не повод для отмены поединка, и поэтому команда улетела на Фареры без полузащитника.

Тем не менее, после прибытию словаков на острова оказалось, что у физиотерапевта команды также положительный тест на COVID-19. При этом он также остался в Словакии и не полетел с командой. По законам Фарер, все прибывшие игроки обязаны отбыть 14-дневный карантин или же сразу вернуться в Словакию. «Клаксвик» также отказался выходить на игру, ссылаясь на местные законы.

Клубы обратились в УЕФА и получили следующий вердикт. «Слован» должен сыграть против фарерской команды резервным составом, а также доказать, что новые игроки не контактировали с зараженными членами команды. Чтобы избежать технического поражения, словацкий клуб занимается организацией перелета дублеров на Фарерские острова.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 25 и 26 августа сыграют:

«Путь чемпионов»

«Флориана» (Мальта) / «Клуж» (Румыния) — «Динамо» (Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Слован» (Словакия);

«Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия);

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«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);

«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр);

«Целье» (Словения) — «Мольде» (Норвегия);

«Будучность» (Черногория) / «Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланд» (Дания);

«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Коннас-Ки» (Уэльс) / «Сараево» (Босния и Герцеговина);

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«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдова) / «Фола» (Люксембург)﻿;

«Тирана» (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия).

«Путь представителей лиг» (потенциальные соперники киевского «Динамо»)

АЗ (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия);

ПАОК (Греция) — «Бешикташ» (Турция);

«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия).

Напомним, что киевское «Динамо» стартует в ЛЧ в третьем отборочном раунде 16 или 17 сентября (жеребьевка — 31 августа), а донецкий «Шахтер» — сразу в групповом турнире 20 или 21 октября (жеребьевка — 1 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» разгромно проиграл «Интеру» в полуфинале Лиги Европы.

Фото ФК «Ференцварош»



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