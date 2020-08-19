Легенда НХЛ с украинскими корнями Дэйл Хаверчук умер в 57 лет (фото)

Прославленный хоккеист НХЛ, член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук, родившийся в семье украинских эмигрантов, скончался в 57 лет. Осенью прошлого года у него диагностировали рак желудка. Ранее не стало олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по хоккею Александра Скворцова.

«После невероятно смелой и трудной борьбы с раком наш папа скончался. Моя семья так гордится им и тем, как он сражался», — написал в Twitter его сын Эрик.

В сентябре прошлого года экс-форвард ушел с поста главного тренера клуба юниорской лиги Онтарио «Бэрри Колтс». Вскоре он объявил, что у него обнаружили онкологию. В январе Хаверчук успешно перенес гастрэктомию, в апреле он завершил курс химиотерапии.

За свою яркую карьеру Дэйл Хаверчук, входящий в список 20 самых результативных игроков в истории НХЛ, провел в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов. В 1188 проведенных играх за «Виннипег», «Баффало», «Сент-Луис» и «Филадельфию» канадец набрал 1409 очков (518 шайб и 891 передача).

В 1982 году Хаверчук получил приз лучшему новичку сезона, а в 1985-м был номинирован на приз самому ценному игроку, заняв в голосовании второе место после Уэйна Гретцки. В составе сборной Канады Дэйл выигрывал Кубок Канады в 1987 и 1991 годах (именно он выиграл вбрасывание, после которого Марио Лемье забросил победную шайбу в 1987-м) и стал вице-чемпионом мира в 1989-м. Хаверчук пять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Он самый молодой игрок в истории НХЛ, набравший более 100 очков в дебютном сезоне.

В составе сборной страны Дэйл Хаверчук дважды побеждал в Кубке Канады

«Мы выражаем свои соболезнования жене Дэйла, трем детям и бесчисленным товарищам по команде и фанатам, которым посчастливилось увидеть его игру и назвать его другом», — сказал комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

Перед состоявшимся накануне матчем первого раунда плей-офф НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» на арене Scotiabank Arena в Торонто в память о Дэйле Хаверчуке была объявлена минута молчания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев.

Фото Twitter.com

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