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Олимпийский чемпион разочаровался в России и переезжает я Европу
Самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта России 46-летний Евгений Кафельников, чью дочь Алесю издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, заявил о намерении покинуть страну.
Своими планами известный спортсмен поделился в Twitter.
Евгений написал, что больше не видит будущего в России. По его словам, он намерен оформить вид на жительство в Европе, где, по его словам, он нужнее.
«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — написал Кафельников.
Большинство читателей аккаунта с пониманием и уважением отнеслись к решению Евгения:
Конечно, нашлись и те, кто пожелал ему «прихватить с собой» известных оппозиционеров, но поклонники теннисиста быстро раскусили их суть:
Напомним, что Евгению Кафельникову 46 лет. Он — самый титулованный теннисист в истории России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Стал победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году. В 2000 году выиграл Олимпиаду, в 2002 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса. Всего на счету теннисиста 26 титулов в одиночном разряде и 27 титулов в парном.
Кафельников дружил с первым президентом России Борисом Ельциным, который был большим поклонником тенниса. Поначалу Кафельников выступал и на стороне президента Владимира Путина. Однако после 2014 года Кафельников перешел на сторону критиков российских властей. Несколько раз Кафельников участвовал в акциях оппозиции, в том числе и несогласованных.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Евгений Кафельников призвал своих соотечественников не вмешиваться в дела Украины, указав, что «они ничего плохого нам (Россиянам) не сделали». При этом теннисист призвал соотечественников не давать «зомбоящику» терроризировать свой мозг.124
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