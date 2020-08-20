«ПСЖ» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на финал Лиги чемпионов

В воскресенье, 23 августа, на лиссабонском стадионе «Да Луш» определится победитель Лиги чемпионов, прерывавшейся на пять месяцев из-за пандемии коронавируса. Самый престижный трофей клубного футбола разыграют сильнейшие клубы Франции и Германии — «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», возглавляемые немецкими тренерами Томасом Тухелем и Хансом-Дитером Фликом (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ПСЖ» — «БАВАРИЯ»

Напомним, что парижане в полуфинале разгромили «Лейпциг» — 3:0, а мюнхенцы с таким же счетом заставили капитулировать «Лион».

Если клуб из столицы Франции впервые пробился в финал, то у «Баварии» — 11-я попытка завоевать трофей. Ровно половину финалов — пять — немецкий гранд в прежние годы выиграл. Кстати, по числу триумфов в Кубке/Лиге чемпионов «Бавария» уступает только «Реалу» (13), «Милану» (7), «Ливерпулю» (6) и идет вровень с «Барселоной»

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор считают фаворитом немецкий клуб, предлагая следующие коэффициенты.

Parimatch: победа «ПСЖ» — 3,45, ничья — 4,00, победа «Баварии» — 2,01. Завоевание трофея «ПСЖ» — 2,60, «Баварией» — 1,53.

Marathonbet: победа «ПСЖ» — 3,60, ничья — 4,15, победа «Баварии» — 2,06. Завоевание трофея «ПСЖ» — 2,45, «Баварией» — 1,55.

«Фаворит Спорт»: победа «ПСЖ» — 3,45, ничья — 4,00, победа «Баварии» — 2,01. Завоевание трофея «ПСЖ» — 2,60, «Баварией» — 1,53.

1xbet: победа «ПСЖ» — 3,56, ничья — 4,10, победа «Баварии» — 2,035. Завоевание трофея «ПСЖ» — 2,45, «Баварией» — 1,55.

Bet365: победа «ПСЖ» — 3,30, ничья — 4,00, победа «Баварии» — 1,95. Завоевание трофея «ПСЖ» — 2,62, «Баварией» — 1,50.

Кстати, ранее представители Франции и Германии пересекались в финале Кубка/Лиги чемпионов лишь раз, когда в 1976 году «Бавария» одолела «Сент-Этьен» — 1:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в четвертьфинале ЛЧ опозорила «Барселону».

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter