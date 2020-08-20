«Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 21 августа, двумя матчами в Киеве стартует юбилейный, 30-й, чемпионат Украины по футболу, в котором примут участие 14 клубов (исключенные из УПЛ «Карпаты» в элитном дивизионе заменили новички — «Минай» из Закарпатья, львовский «Рух» и «Ингулец» из Петрово Кировоградской области).

В дебютном официальном матче 75-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу киевское «Динамо» будет гостить… на своей клубной арене имени Валерия Лобановского у донецкого «Олимпика» (арбитр — Максим Козыряцкий из Запорожья), который в прошлом сезоне отобрал очки у «бело-синих» в одном из двух сыгранных поединков (1:1 и 1:3).

В предстоящем противостоянии букмекеры, несмотря на отсутствие у «бело-синих» из-за травм целого ряда футболистов, отдают явное предпочтение «Динамо». К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Луческу принимают с коэффициентом 1,14, на ничью — 8,40, на успех дончан — 18,00.

В свою очередь, «Шахтер», который дошел до полуфинала Лиги Европы, на столичном «Олимпийском» примет «Колос» из Коваливки, завоевавший путевку в квалификацию Лиги Европы.

В прошлом сезоне команда Луиша Каштру выиграла у подопечных Руслана Костышина все четыре встречи с общим счетом 13:3. Практически не сомневаются букмекеры в успехе действующего чемпиона страны и в предстоящем матче: победа «Шахтера» — 1,13, мирный исход — 8,70, выигрыш сельской команды — 19,50.

Отметим, что новичок премьер-лиги «Минай» будет принимать соперников на стадионе «Авангард» в Ужгороде, а «Ингулец» — на арене «Зирка» в Кропивницком. Хотя стартовый поединок против «Днепра-1» подопечные Сергея Лавриненко сыграют на «Днепр-Арене».

К сожалению, все поединки стартового тура УПЛ из-за непростой ситуации с коронавирусом пройдут при пустых трибунах.

Чемпионат Украины. 1-й тур

21 августа (пятница)

«Олимпик» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Колос» 19:00 «Футбол 1»

22 августа (суббота)

«Львов» — «Минай» 14:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Заря» 17:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 2»

23 августа (воскресенье)

«Ингулец» — «Днепр-1» 14:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Рух» 17:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Динамо» Тарас Михалик завершил карьеру.

Фото ФК «Динамо»

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