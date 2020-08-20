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Спорт

Украинские легкоатлеты завоевали три медали на этапе Континентальной лиги (фото, видео)

10:26 20 августа 2020
Марина Бех-Романчук

Отечественные спортсмены успешно выступили на состоявшемся 19 августа в венгерском Секешфехерваре мемориале Иштвана Дьюлаи, являющемся этапом Континентальной лиги (World Athletics Continental Tour).

«Серебро» в своих дисциплинах завоевали наши девушки. Марина Бех-Романчук (на фото) в секторе для прыжков в длину показала результат 6,76 метра, что оказалось всего на один сантиметр меньше, чем у победительницы — белоруски Анастасии Мирончук-Ивановой.

Анна Рыжикова на дистанции 400 метров с барьерами также стала второй, совсем немного, всего 1,19 секунды, уступив Фемке Бол из Нидерландов.

Наконец, в секторе для метания молота третьим стал 19-летний Михаил Кохан. Результат 77,78 метра стал личным рекордом для украинца. «Золото» завоевал поляк Войцех Новицки (78,07 м), а «серебро» досталось Бенце Халаси из Венгрии (78 м).

Отметим, что следующим стартом для наших соотечественников станет этап «Бриллиантовой лиги», который пройдет 23 августа в Стокгольме. Кроме Бех-Романчук и Рыжиковой, в столице Швеции также выступят наши прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки Магучих и Левченко завоевали два первых места на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

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