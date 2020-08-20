- 10:37 Трамп считал Украину частью России, — Болтон
- 10:31 Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий
- 10:28 Я невъездной ни в Россию, ни в ее марионеточные образования «ДНР» и «ЛНР», — Виталий Скляров
- 10:26 Украинские легкоатлеты завоевали три медали на этапе Континентальной лиги
- 10:20 В Киеве сбили лося, гулявшего в районе Выдубичей
- 10:19 «Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 10:03 «Человечество не перестает совершать глупости, потому что идиотизм вечен»: 90 лет назад родился Георгий Данелия
- 09:52 Туристы не смогут попасть в Египет без теста на коронавирус: что важно знать
- 09:41 Впервые более 2000 новых случаев: в Украине зафиксированы два коронавирусных антирекорда
- 09:40 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:38 Очевидец показал видео из самолета, где Навальный кричал от боли
- 09:37 «ПСЖ» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на финал Лиги чемпионов
Украинские легкоатлеты завоевали три медали на этапе Континентальной лиги (фото, видео)
Отечественные спортсмены успешно выступили на состоявшемся 19 августа в венгерском Секешфехерваре мемориале Иштвана Дьюлаи, являющемся этапом Континентальной лиги (World Athletics Continental Tour).
«Серебро» в своих дисциплинах завоевали наши девушки. Марина Бех-Романчук (на фото) в секторе для прыжков в длину показала результат 6,76 метра, что оказалось всего на один сантиметр меньше, чем у победительницы — белоруски Анастасии Мирончук-Ивановой.
Анна Рыжикова на дистанции 400 метров с барьерами также стала второй, совсем немного, всего 1,19 секунды, уступив Фемке Бол из Нидерландов.
Наконец, в секторе для метания молота третьим стал 19-летний Михаил Кохан. Результат 77,78 метра стал личным рекордом для украинца. «Золото» завоевал поляк Войцех Новицки (78,07 м), а «серебро» досталось Бенце Халаси из Венгрии (78 м).
Отметим, что следующим стартом для наших соотечественников станет этап «Бриллиантовой лиги», который пройдет 23 августа в Стокгольме. Кроме Бех-Романчук и Рыжиковой, в столице Швеции также выступят наши прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки Магучих и Левченко завоевали два первых места на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.42
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 1 м/с В
Давление: 740 мм