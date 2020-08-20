- 08:07 «Севилья» – «Интер»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 07:59 С россиянами разговор должен быть в формате зуб за зуб, они только так понимают, — Айдер Муждабаев
- 07:54 "Я хочу это делать": у протестующих в Беларуси, возможно, появился мощный лидер из числа бывших соратников Лукашенко
- 07:41 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 07:23 Придут долгожданные дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных
- 07:07 Навальный далеко не первый: история отравлений неугодных за годы правления Путина
- 07:05 Пик заболеваемости COVID-19 возможен в сентябре: на прямой линии «ФАКТОВ» инфекционист
- 06:55 "Бацька" идет в Сеть: между сторонниками Лукашенко и оппозицией началась "война стикеров"
- 06:30 Байден официально согласился участвовать в выборах президента США
- 05:55 "Сливали" секреты врагу: под Херсоном разоблачена шпионская сеть ФСБ России под руководством экс-чиновницы
- 05:30 Министр обороны Беларуси допустил, что армия будет стрелять по участникам протестов
- 04:58 В NASA оценили опасность для людей утечки воздуха на МКС
Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
В воскресенье, 23 августа, на домашнем стадионе «Бенфики», лиссабонской арене «Ла Луш», определится триумфатор многострадальной Лиги чемпионов-2019/2020. В решающем матче сразятся сильнейшие клубы Франции и Германии — парижский «ПСЖ», который в ходе мини-турнира выбил из розыгрыша итальянскую «Аталанту» (2:1) и немецкий «Лейпциг» (3:0), и мюнхенская «Бавария», отправившая домой испанскую «Барселону» (8:2) и французский «Лион» (3:0).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ПСЖ» — «БАВАРИЯ»
Если парижане за годы выступлений в турнире впервые добрались до финала, то мюнхенцы выйдут на решающий матч Кубка/Лиги чемпионов 11-й раз. Прежде удачными для «Баварии» были пять попыток (в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах).
В прямой трансляции встречу «ПСЖ» — «Бавария» на территории Украины покажет (в 22:00) телеканал «Футбол 1». Перед началом встречи, в 21:15, и после ее окончания эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят события на стадионе «Да Луш». Также прямой эфир со стадиона в Лиссабоне запланирован на телеканале «Матч!».
Лига чемпионов. Финал
23 августа (воскресенье)
«Пари Сен-Жермен» — «Бавария» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»
Кстати, «ПСЖ» проведет прямую трансляцию финала для своих болельщиков на табло домашней арены «Парк де Пренс». При этом на стадион в Париже пустят только 5 тысяч человек, включая штат и персонал, мобилизованный для проведения мероприятия (стоимость входного билета — 15 евро). При этом французский клуб позаботился о мерах предосторожности: чтобы не допустить распространения коронавируса, «ПСЖ» установит на входах на «Парк де Пренс» терминалы с водно-спиртовым гелем, болельщики обязательно наденут маски, а на трибунах фанаты будут придерживаться социальной дистанции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на решающую встречу ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария».122
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Я хочу это делать": у протестующих в Беларуси, возможно, появился мощный лидер из числа бывших соратников Лукашенко
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 745 мм