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Спорт

Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов

7:41 21 августа 2020
ПСЖ&nbsp;— Бавария

В воскресенье, 23 августа, на домашнем стадионе «Бенфики», лиссабонской арене «Ла Луш», определится триумфатор многострадальной Лиги чемпионов-2019/2020. В решающем матче сразятся сильнейшие клубы Франции и Германии — парижский «ПСЖ», который в ходе мини-турнира выбил из розыгрыша итальянскую «Аталанту» (2:1) и немецкий «Лейпциг» (3:0), и мюнхенская «Бавария», отправившая домой испанскую «Барселону» (8:2) и французский «Лион» (3:0).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ПСЖ» — «БАВАРИЯ»

Если парижане за годы выступлений в турнире впервые добрались до финала, то мюнхенцы выйдут на решающий матч Кубка/Лиги чемпионов 11-й раз. Прежде удачными для «Баварии» были пять попыток (в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах).

В прямой трансляции встречу «ПСЖ» — «Бавария» на территории Украины покажет (в 22:00) телеканал «Футбол 1». Перед началом встречи, в 21:15, и после ее окончания эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят события на стадионе «Да Луш». Также прямой эфир со стадиона в Лиссабоне запланирован на телеканале «Матч!».

Лига чемпионов. Финал

23 августа (воскресенье)

«Пари Сен-Жермен» — «Бавария» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»

Кстати, «ПСЖ» проведет прямую трансляцию финала для своих болельщиков на табло домашней арены «Парк де Пренс». При этом на стадион в Париже пустят только 5 тысяч человек, включая штат и персонал, мобилизованный для проведения мероприятия (стоимость входного билета — 15 евро). При этом французский клуб позаботился о мерах предосторожности: чтобы не допустить распространения коронавируса, «ПСЖ» установит на входах на «Парк де Пренс» терминалы с водно-спиртовым гелем, болельщики обязательно наденут маски, а на трибунах фанаты будут придерживаться социальной дистанции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на решающую встречу ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария».

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