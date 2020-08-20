«Киев – это мы»: «Динамо» представило новую форму (фото)

Киевское «Динамо», которое 25 августа сразится на НСК «Олимпийский» с донецким «Шахтером» за Суперкубок Украины, совместно с техническим партнером, американской компанией New Balance, представило новый комплект формы на сезон-2020/2021.

Игровая экипировка выполнена в традиционных динамовских цветах — белом и синим. Также производитель спортивной экипировки анонсировал третью форму для клуба, которая будет представлена чуть позже.

«В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб — не исключение. Однако самое важное — это двигаться к новым победам и свершениям. Особенно, если рядом преданные болельщики, которые всегда поддерживают свою команду. Рисунок на форме в традиционных для „Динамо“ (Киев) бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба», — говорится в релизе, размещенном на официальном сайте «Динамо».

Также у новой формы есть небольшая особенность — слова на украинском языке «Киев — это мы» на обороте эмблемы, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города.

В новой экипировке динамовцы выйдут на поле уже в матче первого тура нового сезона, в рамках которого в пятницу, 21 августа, сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского против донецкого «Олимпика».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединки первого тура чемпиона Украины сезона-2020/2021.

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