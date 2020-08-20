Форвард сборной Украины вернулся в «Динамо» после выступлений в Германии, Испании и Турции (фото, видео)

Киевское «Динамо» подписало контракт с 31-летним воспитанником клуба нападающим Артемом Кравцом. Соглашение рассчитано на два года, также предусмотрена опция продления.

«В первую очередь я возвращаюсь помочь родному клубу вернуть те заслуги и достижения, которые были, когда я еще играл за эту команду. Для меня самое важное, чтобы „Динамо“ Киев стало чемпионом Украины, попало в групповой раунд Лиги чемпионов, добилось успехов и побед. Мои индивидуальные заслуги уходят на второй план. В первую очередь — командный результат. Я, конечно же, хочу добиваться личных наград, но это никогда для меня не играло огромную роль», — поделился Артем Кравец своими эмоциями с официальным сайтом «Динамо» после подписания контракта.

Дебютировав в составе «бело-синих» в июне 2007 года, форвард защищал цвета самого титулованного клуба Украины до января 2016-го, проведя в общей сложности за киевлян во всех турнирах более 150 матчей. Затем Кравец играл в аренде в немецком «Штутгарте» и испанской «Гранаде», а в январе 2018-го подписал полноценный контракт с турецким «Кайсериспором».

В составе команды из Кайсери (к слову, являющегося одним из старейших городов Малой Азии) украинский футболист за два с половиной года сыграл 63 матча и забил 21 мяч. Покидая «Кайсериспор», нападающий поблагодарил турецкий клуб и опубликовал на странице в Instagram подборку своих голов.

Также Кравец провел 23 матча в составе национальной сборной (последний — в июне 2019-го в отборе на ЧЕ-2020 против Сербии), в которых забил 8 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» представило новую форму на сезон-2020/2021.

Фото ФК «Динамо»

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