«Севилья» – «Интер»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

В пятницу, 21 августа, испанская «Севилья» и итальянский «Интер» определят победителя розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/2020. Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке клубу из Милана, видя его шансы на завоевание трофея предпочтительнее, чем у «Севильи». Матч пройдет в немецком Кельне на одноименном стадионе, начало — в 22:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ФИНАЛЬНОГО ПОЕДИНКА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Арбитр — полицейский из Нидерландов

Комитет арбитров УЕФА назначил на решающий поединок турнира судейскую бригаду из Нидерландов во главе с 37-летним Данни Маккели. Работающий в повседневной жизни полицейским в Роттердаме рефери судит матчи высшего дивизиона страны с 2009 года, международные поединки — с 2011-го. Дважды за это время пересекался с «Севильей», причем оба раза — в Лиге чемпионов-2017/2018 (в групповом турнире против «Ливерпуля» — 2:2 и в 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед» — 2:1), а также один раз с «Интером» (на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/2020 против дортмундской «Боруссии» — 2:3).

Добавим, что это первый еврокубковый финал в карьере Маккели. Ранее он работал дополнительным ассистентом арбитра на решающем поединке Лиги Европы-2017/2018 между французским «Марселем» и мадридским «Атлетико» (0:3) и видеоассистентом арбитра на финале Лиги чемпионов-2018/2019 между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0).

37-летний Данни Маккели

На поле Маккели выходит без пистолета. А мог бы...

Солидный бонус от УЕФА

Каждый из участников финального матча уже заработал от УЕФА в качестве призовых по 10 млн евро (участие в 1/16 финала — 500 тысяч евро, 1/8-й — 1,1 млн, ¼-й — 1,5 млн, ½-й — 2,4 млн, финал — 4,5 млн). Победитель кроме красавца-кубка получит еще один бонус от проводящей организации — 4 млн в евровалюте.

Единственная встреча 12 лет назад

Ранее команды в еврокубках не пересекались, проведя лишь один товарищеский матч в августе 2008 года. В рамках LG Cup, проходившего в Амстердаме, «Интер» и «Севилья» победителя не определили — 0:0.

Восемь трофеев на двоих

Испанская «Севилья» является рекордсменом по количеству завоеванных трофеев второго по значимости еврокубка. В активе андалусийцев пять титулов — два Кубка УЕФА (2006, 2007) и три трофея Лиги Европы (2014, 2015, 2016). У миланского «Интера» в активе три титула, причем все — еще во времена проведения Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998).

Последний раз "Севилья" побеждала в Лиге Европы в 2016-м

Путь к финалу

«Севилья» преодолела в турнире всю дистанцию, начиная с группового этапа. В квартете с кипрским АПОЭЛом, азербайджанским «Карабахом» и «Дюделанжем» из Люксембурга подопечные Хулена Лопетеги прогнозировано заняли первое место, набрав 15 очков (5 побед, 1 поражение, разница мячей — 14:3).

В 1/16 финала андалусийцы испытали проблемы, пройдя румынский «Клуж» лишь благодаря голу, забитому на выезде (1:1 в гостях и 0:0 дома). Начиная с 1/8-й «Севилья» играет в Германии, одержав победы в основное время над итальянской «Ромой» (2:0), а также над английскими «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Интер», заняв по итогам сезона-2018/2019 четвертое место в серии А, начал выступление в Лиге чемпионов разу с группового этапа. Правда, попав в компанию к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Славии», «неро-адзурри» заняли лишь третье место (2 победы, 1 ничья, 3 поражения, разница мячей — 10:9) и «опустились» в Лигу Европы.

В плей-офф подопечные Антонио Конте успели полноценно сыграть лишь стадию 1/16 финала, обыграв болгарский «Лудогорец» (2:0 в гостях и 2:1 дома), а вот дальнейшие этапы из-за пандемии коронавируса пришлось отложить более чем на пять месяцев. В итоге в мини-турнире, проходящем в Германии, где команды проводят по одному матчу на вылет, «неро-адзурри» неизменно одерживали победы в основное время — над испанским «Хетафе» (2:0), немецким «Байером» (2:1) и донецким «Шахтером» (5:0).

Состав «Интера» дороже почти на 250 млн

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Интера» дороже стоимости игроков «Севильи» почти на 250 млн (586,05 млн евро против 338 млн)!

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков итальянского клуба у датского полузащитника Кристиана Эриксена и бельгийского нападающего-гренадера Ромелу Лукаку (по 68 млн евро), за ними идут аргентинский форвард Лаутаро Мартинес (64 млн), голландский защитник Стефан де Врей, его коллега по амплуа словак Милан Шкриньяр и хорватский полузащитник Марцело Брозович (все — по 48 млн).

Список самых дорогих футболистов «Севильи» возглавляют: аргентинский полузащитник Лукас Окампос и бразильский центральный защитник Диего Карлос (оба — по 50 млн евро), его коллега по амплуа француз Жюль Кунде (30 млн), левый бек Серхио Регилон (25 млн) и правый полузащитник Сусо (17,5 млн).

«Стадион Кельн»

Арена была открыта к ЧМ-2006, в 2004-м, на месте двух предыдущих стадионов «Мюнгерсдорфер». Способен вместить чуть более 50 тысяч зрителей. В рамках Мундиаля-2006 «Стадион Кельн» принял четыре матча группового этапа, а также памятный всем украинским болельщикам поединок 1/8 финала между нашей сборной и Швейцарией, в котором голкипер «желто-синих» Александр Шовковский установил уникальное достижение, не пропустив ни одного мяча в серии пенальти в матче чемпионата мира.

В 2006-м "Стадион Кельн" видел эмоции сборной Украины, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире трансляцию финального матча Лиги Европы между «Севильей» и «Интером».

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