- 19:54 На МКС произошло серьезное ЧП: первая информация
- 19:30 Сработали на опережение: Невзоров объяснил, почему внезапное отравление Навального выгодно Кремлю
- 19:17 Форвард сборной Украины вернулся в «Динамо» после выступлений в Германии, Испании и Турции
- 19:05 Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине в День флага и День независимости
- 19:02 В Минобороны провалили план закупки зимней формы для военных, — СМИ
- 18:55 Новое карантинное зонирование: Харьков стал "оранжевым", а Черновцы — "красными"
- 18:39 Кличко, Верещук, Кучеренко: определена тройка лидеров на выборах в Киеве
- 18:32 Женатому Ибрагимовичу приписывают роман с красавицей-итальянкой
- 18:14 В центре Киева нечем дышать: стала известна причина задымления воздуха
- 17:43 Крымского политзаключенного в российской колонии заразили COVID-19
- 17:24 Поглощение Путиным Беларуси: разведчик назвал два сценария, оба выгодны России
- 17:11 "Минера" киевского супермаркета задержали
Женатому Ибрагимовичу приписывают роман с красавицей-итальянкой (фото)
В Италии назревает семейный скандал с участием звездного нападающего «Милана» 38-летнего Златана Ибрагимовича, сын которого Максимилиан уже забивает чудо-голы в стиле отца.
Местные журналисты ухватились за тему супружеской измены после того, как заметили шведского бомбардира, женатого на модели Хелене Сегер (к слову, старше футболиста на 11 лет), в ресторане на Сардинии, где свой день рождения праздновала эффектная итальянская журналистка Дилетта Леотта. Соответствующее фото даже было вынесено на обложку журнала Chi с красноречивым заголовком «Пара — сюрприз лета».
Правда, представители 29-летней красавицы, имеющей 7 млн подписчиков в Instagram и часто балующей своих подписчиков огненными фотографиями, опровергли любые домыслы по поводу связей с Ибрагимовичем. «Комментировать нечего, потому что между ними нет никаких отношений, кроме профессионального сотрудничества в качестве послов фитнес-приложения Buddyfit», — цитирует пресс-секретаря Леотты издание The Sun.
Отметим, что Ибрагимович женат на Хелене с 2002 года. Пара воспитывает двоих сыновей — 13-летнего Максимилиана и 12-летнего Винсента.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович предстал в образе зловещего киногероя Джокера.356
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 741 мм