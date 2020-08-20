Женатому Ибрагимовичу приписывают роман с красавицей-итальянкой (фото)

В Италии назревает семейный скандал с участием звездного нападающего «Милана» 38-летнего Златана Ибрагимовича, сын которого Максимилиан уже забивает чудо-голы в стиле отца.

Местные журналисты ухватились за тему супружеской измены после того, как заметили шведского бомбардира, женатого на модели Хелене Сегер (к слову, старше футболиста на 11 лет), в ресторане на Сардинии, где свой день рождения праздновала эффектная итальянская журналистка Дилетта Леотта. Соответствующее фото даже было вынесено на обложку журнала Chi с красноречивым заголовком «Пара — сюрприз лета».

Правда, представители 29-летней красавицы, имеющей 7 млн подписчиков в Instagram и часто балующей своих подписчиков огненными фотографиями, опровергли любые домыслы по поводу связей с Ибрагимовичем. «Комментировать нечего, потому что между ними нет никаких отношений, кроме профессионального сотрудничества в качестве послов фитнес-приложения Buddyfit», — цитирует пресс-секретаря Леотты издание The Sun.

Отметим, что Ибрагимович женат на Хелене с 2002 года. Пара воспитывает двоих сыновей — 13-летнего Максимилиана и 12-летнего Винсента.

В браке с Хеленой Сегер шведский бомбардир воспитывает двоих сыновей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович предстал в образе зловещего киногероя Джокера.

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