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Спорт

Уайт – Поветкин: прогнозы букмекеров на титульный бой в супертяжелом весе

21:48 20 августа 2020
Уайт&nbsp;— Поветкин

Вечером в субботу, 22 августа, в огромном особняке промоутера Эдди Хирна (так называемом «Бойцовском саду»), расположенном в предместье Лондона, пройдет бой в супертяжелом весе между британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение) и россиянином Александром Поветкиным (35 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), у которого в конце апреля родился сын. На кону поединка будут временный и бриллиантовый пояса WBC, а также звание обязательного претендента на встречу в ринге с обладателем чемпионского пояса британцем Тайсоном Фьюри.

Перед поединком боксеры встретились на традиционной дуэли взглядов, которая прошла в спокойной обстановке взаимного уважения.

Букмекеры в предстоящем поединке верят в победу британского бойца, который младше россиянина на восемь лет, выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит спорт»: победа Уайта — 1,29, ничья — 26,00, победа Поветкина — 3,70. Досрочная победа Уайта — 2,15, победа Уайта по очкам — 2,40, досрочная победа Поветкина — 6,50, победа Поветкина по очкам — 8,00.

«Париматч»: победа Уайта — 1,28, ничья — 23,00, победа Поветкина — 3,50. Досрочная победа Уайта — 2,25, победа Уайта по очкам — 2,50, досрочная победа Поветкина — 7,00, победа Поветкина по очкам — 8,00.

1ХBET: победа Уайта — 1,32, ничья — 21,00, победа Поветкина — 3,68. Досрочная победа Уайта — 2,45, победа Уайта по очкам — 2,50, досрочная победа Поветкина — 7,30, победа Поветкина по очкам — 8,50.

«Марафон»: победа Уайта — 1,33, ничья — 21,00, победа Поветкина — 3,80. Досрочная победа Уайта — 2,45, победа Уайта по очкам — 2,61, досрочная победа Поветкина — 7,30, победа Поветкина по очкам — 7,60.

William Hill: победа Уайта — 1,25, ничья — 23,00, победа Поветкина — 4,00. Досрочная победа Уайта — 2,37, победа Уайта по очкам — 2,50, досрочная победа Поветкина — 7,00, победа Поветкина по очкам — 7,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два украинца Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий помогали Поветкину готовиться к бою с Уайтом.

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