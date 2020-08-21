Чемпион мира расстался с женой-эскортницей прямо на свадьбе (фото)

Двукратный чемпион мира и победитель Европейских игр, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков пережил неприятную ситуацию во время собственной свадьбы.

24-летний спортсмен должен был выступить на Олимпийских играх в Токио, но после переноса состязаний на 2021 год из-за пандемии коронавируса решил в освободившееся время сыграть свадьбу. Торжество организовали во Владикавказе.

Как сообщает woman.ru, прямо в разгар веселья Сидакову и некоторым другим гостям праздника на телефоны пришли интимные видеоролики с участием избранницы спортсмена.

Как оказалось, ролики жениху и гостям свадьбы прислал бывший возлюбленный невесты (ее имя не называется). Как сообщает «MK», отправивший ролики также сообщил, что девушка раньше работала эскортницей.

В итоге празднование остановили: жених схватил девушку за волосы и с позором выставил из ресторана, а потом сел на корточки и заплакал. Позже родственники, опасавшиеся, что спортсмен может натворить глупости, отправили Заурбека за город.

Стоит отметить, что после случившегося девушка удалила все аккаунты в социальных сетях. В интернете тем временем уже распространились некоторые из видео.

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Фото Instagram

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