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Легендарному Михаэлю Баллаку удалили опухоль (фото, видео)
Вице-чемпион мира и Европы, знаменитый экс-футболист нынешнего финалиста Лиги чемпионов «Баварии», «Челси», «Байера» и сборной Германии Михаэль Баллак перенес операцию по удалению опухоли спинного мозга, сообщает bild. de.
Врачи обнаружили опухоль у знаменитого спортсмена, когда тот проходил плановую МРТ. 43-летнему немцу сразу же сделали операцию в Ганновере.
По информации издания, опухоль оказалась доброкачественной, а операция прошла успешно. Легенду немецкого футбола уже выписали из больницы. Сейчас Баллак восстанавливается, проводя отпуск в Португалии.
Напомним, что Михаэль Баллак, в активе которого 93 матча и 42 гола за сборную Германии, завершил карьеру в 2012 году. Футболист — вице чемпион ЧМ-2002, а также обладатель «бронзы» ЧМ-2006 и «серебра» Евро-2008. В составе «Баварии» Баллак выиграл четыре титула бундеслиги, три Кубка Германии и один Кубок немецкой лиги. А в футболке «Челси», где немец играл с Андреем Шевченко, он стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка страны и один Кубок лиги. Михаэль дважды (в 2002-м с «Байером» и в 2008-м с «Челси») играл в финалах Лиги чемпионов, но оба раза остался без трофея. Баплак входит в список 100 лучших футболистов в истории по версии ФИФА.
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Лучшие моменты футбольной карьеры Михаэля Баллака
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Фото Getty Images, РА164
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