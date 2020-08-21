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Лидеры «ПСЖ» Неймар и Мбаппе перед финалом ЛЧ записали послание больному раком юному фанату (видео)
Юный фанат «Пари Сен-Жермен» Луи, который в настоящее время лечится от рака, отправил послание футболистам команды. Мальчик пожелал парижанам победить 23 августа в финале Лиги чемпионов «Баварию», а также признался, что надеется встретиться с игроками.
RT @mczaidi pic.twitter.com/KcTbuSeqru— Olivier Rosblack (@olimjotom) August 20, 2020
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ПСЖ» - «БАВАРИЯ»
«Мы сделаем все возможное вместе с тобой, и в любом случае привезем тебе сувенир из Лиссабона!» — написал защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе.
«Когда мы вернемся в Париж, я приду к тебе и преподнесу тебе сюрприз, отважный чемпион", — отметил полузащитник французов Пабло Сарабия.
Видеопослание мальчику отправили и лидеры атаки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар.
August 20, 2020
Отметим, что судить финал ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария», в котором букмекеры отдают предпочтение немцам, УЕФА доверил 44-летнему арбитру из Италии Даниэле Орсато.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Пари Сен-Жермен» разгромил в полуфинале Лиги чемпионов «Лейпциг».
Фото Twitter ФК «ПСЖ»94
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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