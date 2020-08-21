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Спорт

Украинский боец ММА жестко нокаутировал поляка в первом раунде (видео)

17:11 21 августа 2020
Дмитрий Побережец

Украинский боец ММА (смешанные боевые искуства) Дмитрий Побережец (24 победы, 5 поражений, 1 ничья) стал автором сенсации на турнире ACA 109 с польском Лодзе, нокаутировав непобежденного доселе местного проспекта Адама Палаша (5 побед).

35-летний киевлянин, не выступавший в октагоне с 2016 года, завершил поединок в первом раунде. У Побережца прошел удар в голову, после которого поляк упал на настил октагона. А когда украинец принялся добивать соперника, рефери остановил бой.

Отметим, что четыре года назад Дмитрий Побережец подписал контракт с UFC, но в итоге из-за травм не провел в лучшей лиге мира ни одного боя. Поединок против Адама Палаша стал для украинского тяжеловеса дебютным в лиге АСА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократный чемпион Украины Роман Долидзе в дебютном бою в UFC нокаутом победил соперника из России.

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