«ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В воскресенье, 23 августа, на пустой 65-тысячной арене «Да Луш» в столице Португалии определится триумфатор Лиги чемпионов. Куда в итоге отправится 7,5-килограммовый трофей, решат в очном противостоянии французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария» (начало — в 22:00). Букмекеры уже оценили шансы соперников на триумф в решающем поединке.

Кстати, франко-немецкий финал в Кубке/Лиге чемпионов — первый за 44 года (в 1976-м «Бавария» одолела «Сент-Этьен» — 1:0).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных двух немецких тренеров — Томаса Тухеля и Ханса-Дитера Флика, за которой вы сможете следить в этой новости.

Со свистком — электрик из Италии

Работать на решающем матче Лиги чемпионов УЕФА доверил 44-летнему итальянскому рефери Даниэле Орсато, которому будут ассистировать его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини (резервный судья — румын Овидиу Хацеган). Ответственными за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначены итальянцы Массимилиано Иррати и его помощник Марко Гуида.

Если при судействе электрика по основной профессии Орсато «Пари Сен-Жермен» выиграл оба своих матча («Селтик» — «ПСЖ» — 0:5 в 2017-м и «МЮ» — «ПСЖ» — 0:1 в 2019-м), то «Бавария» потерпела в трех встречах одно поражение («Севилья» — «Бавария» — 1:2 в 2018-м, «Бавария» — «Бенфика» — 5:1 в 2018-м и «Бавария» — «Ливерпуль» — 1:3 в 2019-м).

Итальянский рефери Даниэле Орсато

Рекорд Левандовски и Гнабри

Лидеры атаки «Баварии» — поляк Роберт Левандовски и сын ивуарийца и немки Серж Гнабри, «похоронившие» в полуфинале «Лион», уже забили в текущей Лиге чемпионов 24 мяча на двоих (15+9). Тем самым грозный дуэт побил рекорд, ранее принадлежавший представителям «Реала» Криштиану Роналду (17) и Гарету Бэйлу (6), которые в сезоне-2013/2014 сообща «наколотили» в ворота соперников 23 гола.

Кстати, «Бавария» с 42 точными ударами — самый результативный клуб нынешней ЛЧ. Чтобы повторить историческое достижение «Барселоны» (45 голов в сезоне-1999/2000), парням Флика нужно трижды огорчить «ПСЖ» в финале. Всего-то…

Серж Гнабри и Роберт Левандовски в нынешней Лиге чемпионов забили вдвоем соперникам «Баварии» 24 мяча

Состав «Баварии» дороже на 127 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt, состав «Баварии» дороже футболистов «ПСЖ» на 127 млн евро (928,55 млн евро против 801,45 млн).

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков мюнхенского гранда у перешедшего из «МанСити» и не заявленного за мюнхенский клуб атакующего полузащитника Лероя Сане (80 млн евро), его соотечественников и партнеров по амплуа Джошуа Киммиха (75 млн) и Сержа Гнабри (72 млн), а также австрийского игрока обороны Давида Алабы (65 млн) и канадского защитника Альфонсо Дэвиса (60 млн). А вот на лучшем бомбардире нынешней Лиги чемпионов поляке Роберте Левандовски «висит» ценник «всего» в 56 млн евро.

У парижан особняком стоит дуэт звездных форвардов — француз Килиан Мбаппе (180 млн евро) и бразилец Неймар (128 млн), накануне записавшие видеопослание больному раком юному болельщику. По 60 млн стоят итальянский полузащитник Марко Верратти и аргентинский нападающий Мауро Икарди. Автор голов в ворота «Аталанты» и «Лейпцига» — бразильский центральный защитник Маркиньос — оценивается в 52 млн евро.

Стоимость форварда парижан Килиана Мбаппе оценивают в 180 млн евро

Призовые от УЕФА

Участники решающего матча Лиги чемпионов, кроме спортивных достижений, могут рассчитывать и на солидные призовые от УЕФА. Выход в финал уже гарантировал «ПСЖ» и «Баварии» по 15 млн евро, а успех в Лиссабоне принесет триумфатору еще 4 млн. Кроме того, победитель Лиги чемпионов автоматически гарантирует себе еще 3,5 млн евро за участие в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште (плюс 1 млн за победу).

Главный трофей Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота трофея — 73.5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов). На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне-1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). По собственному оригинальному кубку имеют «Реал», «Аякс», «Бавария», «Милан» и «Ливерпуль».

Букмекеры на стороне немцев

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече отдают предпочтение чемпиону Германии. К примеру, контора Parimatch ставки на выигрыш «Баварии» в основное время принимает с коэффициентом 2,01, на ничью — 4,00, на победу «ПСЖ» — 3,45. Шансы мюнхенцев на выигрыш трофея — 1,53, команды из Парижа — 2,60.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции финал «Пари Сен-Жермен» — «Бавария».

Фото uefa.com, ФК «ПСЖ», ФК «Бавария»

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