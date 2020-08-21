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Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали в Греции (фото, видео)
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, проигравший с партнерами по команде «Севилье» в полуфинале Лиги Европы, угодил в скандал во время отдыха на греческом острове Миконос.
В ночь на пятницу, 21 августа, футболист сборной Англии был арестован за нападение на полицейских и использование ненормативной лексики. Магуайра и его двух друзей в наручниках доставили в полицейский участок, где они просидели до утра, информирует греческий портал Protothema.
Согласно источнику в полиции, группа из восьми человек покинула бар вскоре после полуночи, когда он закрылся из-за ограничений, связанных с COVID-19. Гости с Туманного Альбиона выражали свое недовольство и громко кричали, успев подраться с туристами из Англии. Когда гости острова уже собирались садиться в свой микроавтобус, местные жители вызвали полицию. Магуайр и его друзья начали грубить и не подчиняться прибывшим стражам правопорядка, после чего были задержаны.
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уже выступил с заявлением: «Клуб осведомлен об инциденте с участием Гарри Магуайра, который произошел прошлой ночью в Миконосе. Мы связались с Гарри, он полноценно сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы воздержимся от дальнейших комментариев».
Кстати, 27-летний Магуайр проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой Ферн Хокинс (также там отдыхают его одноклубники Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард). И, судя по появляющимся в сети фото, отнюдь не скучает.
На одном из греческих ресурсов появилось видео, на котором видно, как фанаты в баре узнали Гарри Магуайра и начали в честь него петь песни. Все было тихо-мирно. До приезда полиции еще оставалось несколько часов.
Напомним, что Гарри Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера». До этого футболист защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча премьер-лиги. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Англии в 56 млн евро.
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Фото РА, Instagram211
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