«Динамо» в дебютном матче Луческу разгромило в УПЛ «Олимпик»: видео голов

В пятницу, 21 августа, поединком между донецким «Олимпиком» и киевским «Динамо», представившим накануне новую игровую форму, на столичном стадионе имени Валерия Лобановского стартовал юбилейный, 30-й, чемпионат Украины по футболу, в котором выступят 14 клубов.

Чемпионат Украины. 1-й тур

21 августа (пятница)

«Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:4 (Политило, 23 — Буяльский, 8, Завийский, 15, в свои ворота, Супряга, 56, Цыганков, 87). Молодежные составы — 0:9.

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Андриевский, 84), Буяльский (Леднев, 66), Цитаишвили (Родригес, 46), де Пена (Цыганков, 75), Супряга (Дуэлунд, 84).

К своему дебютному официальному поединку под началом 75-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу динамовцы подошли с малоприятной 11-матчевой серией с пропущенными мячами в УПЛ и с целой группой травмированных футболистов. В заявку на игру с дончанами не попали Миколенко, Шабанов, Бурда, Попов, Шепелев и Вербич, а вернувшийся после обследования в Германии Цыганков начал встречу в запасе (кстати, на игре присутствовал потенциальный новичок «Динамо» — бразильский полузащитник Клейтон).

Динамовцы благодаря точному удару головой Буяльского и автоголу футболиста «Олимпика» Завийского обеспечили себе комфортное преимущество уже в дебюте. Но вскоре ошибка «бело-синих» в обороне позволила Политило сократить отставание в счете (в 12-м матче подряд вице-чемпион Украины не смог сохранить свои ворота «сухими»!). Вот так, с минимальным преимуществом «бело-синих» команды ушли на перерыв. Хотя у форварда «Динамо» Супряги в первом тайме было два супершанса отметить возвращение в команду голом.

В перерыве Луческу, в активе которого теперь 356 встреч в УПЛ у руля «Шахтера» и одна во главе «Динамо», усадил на скамейку запасных Цитаишвили, выпустив вместо него игрока сборной Люксембурга Родригеса. И вернувшийся из Турции футболист на 56-й минуте разогнал атаку гостей, завершившуюся классным пасом Буяльского и точным ударом Супряги (после дебютного взятия ворот в футболке столичного клуба форвард, которому до этого не везло с реализацией моментов, даже перекрестился).

В дальнейшем Луческу еще бросил в бой Леднева, Цыганкова, Андриевского и Дуэлунда, и динамовцы в итоге довели дело до рагрома. Родригес совершил шикарный «сольник» и выдал пас-конфетку Цыганкову — 1:4.

0:1 Буяльский (8-я мин.)

0:2 Завийский (15-я мин., в свои ворота)

1:2 Политило (23-я мин.)

1:3 Супряга (56-я мин.)

1:4 Цыганков (87-я мин.)

К сожалению, встречу омрачили своим поведением ультрас столичного клуба. Прорвавшись на трибуны (матч проходил без зрителей) в первом тайме, фанаты «бело-синих» жгли пиротехнику, выкрикивая оскорбления в адрес президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу. Вскоре нарушители покинули чашу стадиона.

Во вторник, 25 августа, «Динамо» на столичном «Олимпийском» сразится с «Шахтером» за Суперкубок Украины. Уже известно, что встречу проведет арбитр из Днепра Виталий Романов.

В рамках стартового тура УПЛ сыграют также: «Шахтер» — «Колос» (21 августа), «Десна» — «Заря», «Александрия» — «Мариуполь» (22 августа), «Ингулец» — «Днепр-1» и «Ворскла» — «Рух» (23 августа).

К сожалению, встреча «Львов» — «Минай» перенесена на неопределенный срок из-за того, что пять футболистов львовского клуба и тренер вратарей заразились коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матчи 1-го тура чемпионата Украины.

Фото ФК «Динамо»

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter