- 20:29 Параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украине, — ЕВА
- 20:08 Разрушены три этажа: в Ярославле прогремел смертельный взрыв в многоэтажке
- 19:56 Шевченко довызвал в сборную Украины легионера из Бельгии
- 19:47 У Тихановской просят Верховный суд Беларуси признать выборы недействительными
- 19:31 В Украине зафиксировали два случая туляремии: что важно знать об этой болезни
- 19:03 Врачи дали добро: Навального перевезут в клинику в Германии
- 18:54 В День независимости в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта
- 18:50 «Динамо» в дебютной игре Луческу разгромило в УПЛ «Олимпик»: видеообзор матча
- 18:47 Боевики разблокировали движение через пункт пропуска "Новотроицкое"
- 18:33 Снова ремонт: в Киеве 22 августа ограничат движение на мосту Патона
- 18:27 Елена Зеленская впервые рассказала, как ей удалось победить коронавирус
- 17:57 Турция открыла в Черном море крупное месторождение газа
Шевченко довызвал в сборную Украины легионера из Бельгии (видео)
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее объявивший список футболистов для подготовки к матчам Лиги наций против Швейцарии (3 сентября во Львове) и Испании (6 сентября в Мадриде), довызвал в национальную команду еще одного игрока, сообщает официальный сайт УАФ.
Дебютный вызов в лагерь «желто-синих» получил 23-летний защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко, который в первом же матче за бельгийский клуб забил шикарный гол.
Отметим, что Михайличенко, перешедший в титулованный клуб из Брюсселя за 1,5 млн евро, в прошлом сезоне провел в составе «Зари» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В активе воспитанника «Динамо» — семь поединков в футболке молодежной сборной Украины.
Кстати, в ближайшие дни Шевченко озвучит состав игроков, которые 26 августа начнут тренировочный сбор в Харькове.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач сборной Украины Антон Худаев умер от коронавируса.
Фото ФК «Андерлехт»71
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 3 м/с С-З
Давление: 746 мм