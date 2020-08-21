Шевченко довызвал в сборную Украины легионера из Бельгии (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее объявивший список футболистов для подготовки к матчам Лиги наций против Швейцарии (3 сентября во Львове) и Испании (6 сентября в Мадриде), довызвал в национальную команду еще одного игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

Дебютный вызов в лагерь «желто-синих» получил 23-летний защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко, который в первом же матче за бельгийский клуб забил шикарный гол.

Отметим, что Михайличенко, перешедший в титулованный клуб из Брюсселя за 1,5 млн евро, в прошлом сезоне провел в составе «Зари» во всех турнирах 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В активе воспитанника «Динамо» — семь поединков в футболке молодежной сборной Украины.

Кстати, в ближайшие дни Шевченко озвучит состав игроков, которые 26 августа начнут тренировочный сбор в Харькове.

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Фото ФК «Андерлехт»

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