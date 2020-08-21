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«Шахтер» не забил два из трех пенальти и все же дожал «Колос»: видеообзор матча
В пятницу, 21 августа, чемпион страны «Шахтер», прекративший борьбу за трофей Лиги Европы на стадии полуфинала, матчем на столичном «Олимпийском» начал новый сезон в УПЛ.
Чемпионат Украины. 1-й тур
21 августа (пятница)
«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 3:1 (Патрик, 60, с пенальти, 70, Волынец, 72, в свои ворота — Костышин, 77). На 45+1-й минуте Тайсон, а на 53-й Марлос (оба — «Шахтер») не реализовали пенальти. Молодежные составы — 4:0.
«Шахтер»: Трубин, Додо (Болбат, 75), Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Соломон, 75), Патрик (Коваленко, 73), Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 73), Мораес.
«Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:4 (Политило, 23 — Буяльский, 8, Завийский, 15, в свои ворота, Супряга, 56, Цыганков, 87).
«Колос» из Коваливки, завершивший прошлый сезон сенсационной победой над «Динамо» и завоеванием путевки в Лигу Европы, начал игру против «Шахтера» очень даже резво. В одном из эпизодов после удара головой Смирного дончан спасла только штанга.
Только после этого парни Луиша Каштру взялись за ум. Но, создавая голевые моменты, «оранжево-черные» легко их транжирили. Более того, перед самым перерывом «Шахтер» заработал пенальти, но мощный удар Тайсона с 11-метровой отметки блестяще парировал голкипер «Колоса» Волынец.
В начале второго тайма Мораес заработал еще один пенальти. На сей раз к «точке» подошел Марлос и… проиграл дуэль вратарю команды из Коваливки (кстати, воспитаннику «Динамо»). Браво, Волынец!
Думаете — все? Отнюдь. На 60-й минуте рефери из Херсона Пасхал, несмотря на протесты игроков из Коваливки, назначил в ворота «Колоса» третий (!) пенальти, и на сей раз Патрик был точен.
После пропущенного гола подопечные Руслана Костышина, показалось, пали духом, и «Шахтер» добил соперника. Сначала на 70-й минуте Патрик после паса Тете поразил пустые ворота, а затем после удара Тете мяч от штанги отскочил в спину вратаря Волынца и оказался в сетке.
К чести команды из Коваливки, один мяч она отыграла. Точным ударом отметился сын главного тренера Денис Костышин.
«Теперь журналисты могут не задавать Каштру перед Суперкубком вопрос: «Отрабатывали ли вы пенальти?», — в шутку написал в Twitter после игры известный телекомментатор Виктор Вацко.
По иронии судьбы, накануне в поединке молодежных составов «Шахтера» и «Колоса» (4:0) горняки забили все четыре мяча… с пенальти.
Во вторник, 25 августа, «Шахтер» на столичном «Олимпийском» сразится с «Динамо» за Суперкубок Украины. Уже известно, что встречу проведет рефери из Днепра Виталий Романов (арбитр VAR — Евгений Арановский из Киева).
В рамках стартового тура УПЛ сыграют также: «Десна» — «Заря», «Александрия» — «Мариуполь» (22 августа), «Ингулец» — «Днепр-1» и «Ворскла» — «Рух» (23 августа).
К сожалению, встреча «Львов» — «Минай» перенесена на неопределенный срок из-за того, что пять футболистов львовского клуба и тренер вратарей заразились коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матчи 1-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК «Шахтер»197
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