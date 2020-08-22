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«Они все еще помогают нам»: «Севилья» посвятила триумф в ЛЕ умершим одноклубникам (фото, видео)
Футболисты и тренеры испанской «Севильи» посвятили победу в решающем поединке Лиги Европы с итальянским «Интером» (3:2) своим умершим одноклубникам — Антонио Пуэрте (скончался от сердечного приступа) и Хосе Антонио Рейесу (погиб в ДТП).
«Это победа для Рейеса и Пуэрты. Они уже на небесах, но все еще помогают нам», — заявил после финального свистка главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, выигравший первый в своей карьере клубный трофей.
«Это для вас!» — гласила надпись на футболках с изображением двух умерших экс-футболистов «Севильи», в которых испанцы праздновали успех.
Как известно, Пуэрта умер в 2007 году в возрасте 22 лет после перенесенного сердечного приступа, а Рейес скончался в 2019-м в 35 лет, разбившись в автомобильной аварии.
Эмоции главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 21, 2020
Кстати, благодаря успеху в Кельне «Севилья» завоевала путевку в Лигу чемпионов и при жеребьевке 1 октября будет в первой «корзине». Пока же парней Лопетеги ждет поединок за Суперкубок УЕФА (24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште). Соперник испанцев определится 23 августа в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Пока болельщики «Севильи» празднуют шестой в истории клуба еврокубковый трофей, в лагере их соперника царит разочарование. О чем говорить, если наставник «Интера» Антонио Конте проиграл в качестве игрока и тренера свой четвертый подряд решающий матч еврокубка (в 1997, 1998 и 2003 годах итальянец как игрок «Ювентуса» уступил в финале Лиги чемпионов).
Антонио Конте проиграл свой четвертый подряд еврокубковый финал
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Фото Twitter ФК «Севилья», uefa.com93
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