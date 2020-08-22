Украинец Амосов по прозвищу Динамо одержал 24-ю подряд победу в ММА: видео боя

В ночь на субботу, 22 августа, непобедимый украинский боец ММА Ярослав Амосов, ранее продемонстрировавший трюк на мотоцикле, отпраздновал очередной успех. 26-летний уроженец Ирпеня Киевской области на турнире Bellator 244 в Анкасвилле (США) одержал 24-ю (!) победу подряд в ММА, одолев американца Марка Леммингера (11 побед, 2 поражения) техническим нокаутом.

Первый раунд на Mohegan Sun Arena прошел с явным преимуществом украинского средневеса по прозвищу Динамо. Все лицо опытного нокаутера Леммингера было в крови. И в перерыве доктор принял решение снять американца с боя. Теперь киевлянин Амосов может претендовать на чемпионский бой.

Отметим, что один из лучших украинских бойцов Ярослав Амосов дебютировал в ММА в 2012 году, не потерпев за карьеру ни одного поражения. Он чемпион мира по MMA по версии GEFC среди профессионалов. Украинец также занимается боевым самбо. В этой разновидности боевых искусств он — многократный чемпион мира WCSF (2013, 2014, 2015, 2017, 2019 годы) и трехкратный чемпион Европы ECSF (2013, 2014, 2016 годы). В 2018-м Ярослав подписал контракт с Bellator и после этого выиграл все пять боев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец ММА Дмитрий Побережец нанес сопернику первое поражение в карьере.

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