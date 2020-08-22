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«Шахтер» — «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
Во вторник, 25 августа, на столичном «Олимпийском» в матче за Суперкубок Украины сразятся чемпион страны донецкий «Шахтер» и обладатель национального Кубка киевское «Динамо», представившее перед стартом сезона новую игровую форму (начало поединка без зрителей — в 21:00).
Специалисты и болельщики станут свидетелями первой дуэли наставника киевлян Мирчи Луческу со своей бывшей командой, с которой за 12 лет работы румынский специалист выиграл 22 трофея (арбитр — Виталий Романов из Днепра, рефери VAR — Евгений Арановский из Киева).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «ДИНАМО»
Подопечные Луиша Каштру, дошедшие до полуфинала Лиги Европы, и Мирчи Луческу начали сезон с побед в УПЛ. «Шахтер», не реализовавший два из трех пенальти, все-таки одолел «Колос» (3:1), а «Динамо» разгромило «Олимпик» (4:1).
Ранее «оранжево-черные» и «бело-синие» по восемь раз побеждали в Суперкубке Украины.
В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор считают фаворитом донецкий клуб, предлагая следующие коэффициенты.
Parimatch: победа «Шахтера» — 2,03, ничья — 3,65, победа «Динамо» — 3,50. Завоевание трофея «Шахтером» — 1,55, «Динамо» — 2,44.
«Фанспорт»: победа «Шахтера» — 2,045, ничья — 3,64, победа «Динамо» — 3,46. Завоевание трофея «Шахтером» — 1,55, «Динамо» — 2,44.
«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 2,00, ничья — 3,75, победа «Динамо» — 3,50. Завоевание трофея «Шахтером» — 1,55, «Динамо» — 2,44.
1xbet: победа «Шахтера» — 2,05, ничья — 3,64, победа «Динамо» — 3,48. Завоевание трофея «Шахтером» — 1,55, «Динамо» — 2,44.
«Олимп»: победа «Шахтера» — 2,03, ничья — 3,66, победа «Динамо» — 3,53. Завоевание трофея «Шахтером» — 1,55, «Динамо» — 2,44.
Кстати, в прошлом сезоне «Динамо» обыграло «Шахтер» в поединке за Суперкубок Украины в Одессе (2:1) именно при судействе Виталия Романова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Украины Артемом Кравцом.
Фото ФК «Динамо»
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