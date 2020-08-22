27.38 / 27.60 31.80 / 32.50
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча за Суперкубок Украины

8:15 23 августа 2020
Шахтер&nbsp;— Динамо

Во вторник, 25 августа, на столичном НСК «Олимпийский» состоится матч за Суперкубок Украины между чемпионом УПЛ донецким «Шахтером» и обладателем национального Кубка киевским «Динамо», которые в прежние годы по восемь раз завоевывали трофей.

Главная спортивная арена страны впервые станет местом проведения суперкубковой дуэли. Ранее встречи за Суперкубок страны, разыгрываемый с 2004 года, 10 раз принимала Одесса, дважды — Полтава и по одному разу — Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Динамо» покажут (в 21:00) телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Перед началом встречи (а 20:00), а также после ее завершения эксперты «Студии LIVE» на специализированном канале обсудят события на «Олимпийском».

Суперкубок Украины

25 августа (вторник)

«Шахтер» — «Динамо» 21:00 «Украина», «Футбол 1»

Напомним, что в стартовом туре УПЛ «Шахтер» оказался сильнее «Колоса» (3:1), а «Динамо» разгромило «Олимпик» (4:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче за Суперкубок Украины-2019 «Динамо» обыграло «Шахтер» в Одессе.

Фото ФК «Динамо»

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

школа 66 в Донецке

Родителей школьников в Донецке просят сдать деньги на тепловизоры

коронавирус

Когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом: прогноз инфекциониста

мухарский

"Я с этим жил": Мухарский прокомментировал скандальные слова его бывшей жены Егоровой об украинских героях

Прогноз погоды

Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер