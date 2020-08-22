Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча за Суперкубок Украины

Во вторник, 25 августа, на столичном НСК «Олимпийский» состоится матч за Суперкубок Украины между чемпионом УПЛ донецким «Шахтером» и обладателем национального Кубка киевским «Динамо», которые в прежние годы по восемь раз завоевывали трофей.

Главная спортивная арена страны впервые станет местом проведения суперкубковой дуэли. Ранее встречи за Суперкубок страны, разыгрываемый с 2004 года, 10 раз принимала Одесса, дважды — Полтава и по одному разу — Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Динамо» покажут (в 21:00) телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Перед началом встречи (а 20:00), а также после ее завершения эксперты «Студии LIVE» на специализированном канале обсудят события на «Олимпийском».

Суперкубок Украины

25 августа (вторник)

«Шахтер» — «Динамо» 21:00 «Украина», «Футбол 1»

Напомним, что в стартовом туре УПЛ «Шахтер» оказался сильнее «Колоса» (3:1), а «Динамо» разгромило «Олимпик» (4:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче за Суперкубок Украины-2019 «Динамо» обыграло «Шахтер» в Одессе.

Фото ФК «Динамо»

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