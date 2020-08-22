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Скандальный Марио Балотелли сделал пять татуировок на голове (фото, видео)
Вице-чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов, 30-летний экс-футболист «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и сборной Италии Марио Балотелли, известный своими скандальными выходками, в очередной раз напомнил о себе.
На сей на своей странице в Instagram отец двух детей похвастался пятью новыми тату на лице и шее. Отныне на теле форварда «Брешии» красуются перо, крест, буква «М», горилла и надпись Black Power («Черная сила») над бровью.
Отмечу, что Балотелли, становившийся вице-чемпионом Европы в составе сборной Италии в 2012-м и выигрывавший Лигу чемпионов в 2010 году с «Интером», известен своим буйным нравом и нестандартными выходками. Например, выступая за английский «Манчестер Сити», Марио бросал с балкона своего номера на тренировочной базе дротики в игроков молодежной команды. Еще он как-то решил устроить фейерверк… в собственной ванной, что стало причиной пожара в его доме. А являясь игроком «Интера», Балотелли ослушался самого Жозе Моуриньо, который пригласил футболиста на личную беседу, предпочтя отправиться на этап Формулы-1.
Отметим, сейчас Марио Балотелли находится в поисках нового клуба. Последний сезон он провел в «Брешии», которую после вылета из серии А покинул со скандалом. А ведь когда-то талант, выросший в приемной итальянской семье, был героем нации. Один его «дубль» в полуфинале Евро-2012 в ворота сборной Германии чего только стоит.
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Фото Instagram128
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